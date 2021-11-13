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「打高端賺到」被砲翻！高嘉瑜修改貼文　網酸：沒人這樣補刀的

▲▼高嘉瑜發文，打高端賺到了引發網友抨擊。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜發文，打高端賺到了引發網友抨擊。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

疫情指揮中心昨宣布，已接種高端疫苗之民眾，如因入境他國需提交相關疫苗接種證明，可依需求於出國前接種AZ、BNT、莫德納疫苗。對此，民進黨台北市立委高嘉瑜今（13）日在臉書高喊「賺到了！」結果引發網友抨擊，隨後立刻修改貼文。

高嘉瑜原先貼文表示，「打高端的朋友賺到了！出國可以再補打2劑AZ、BNT或莫德納！」之後有網友留言批評，「打疫苗是保護自己及他人，沒有賺不賺的問題，只有為自己的利益才會認為賺到！」、「打疫苗都是有風險，是賺到高風險嗎？」、「立委應該要去質詢政府為什麼讓那兩劑變成白打，不是在這裡重新定義『賺到了』」、「賺到什麼？疫苗都是人民的納稅錢，打越多劑也是有風險」、「賺到？ 那當初為什麼要打高端？ 世界又不是只有美國啊！」、「沒人這樣補刀的」。

高嘉瑜臉書留言區湧入許多留言表達不滿，之後她也立刻更改貼文「打高端的朋友照過來！出國可以再補打2劑AZ、BNT或莫德納！」

針對高嘉瑜「賺到了」的說法，指揮中心發言人莊人祥下午於記者會表示，現在是「符合進入其他國家需求」的民眾加打，為了出國才需要再進行，並非是要加強所謂的體內免疫力。

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