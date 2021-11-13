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77萬高端份子白打了？　陳時中：美國規定怪怪的

文／中央社

指揮中心開放有出國需求、打高端疫苗者，可混打他牌疫苗。指揮官陳時中今天說，是考量出國求學的年輕族群，當時其他疫苗尚未開放而打高端疫苗，即將返美讀書而提供變通辦法。

中央流行疫情指揮中心12日表示，經我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，已接種一劑或兩劑高端疫苗之民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗；並且建議要和最後一劑高端疫苗間隔28天後接種。

陳時中今天上午出席「2021台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」暨「台灣醫學會第114屆總會學術演講會」大會演講，致詞後接受媒體聯訪做上述表示。美國規定自11月8日起，所有外籍旅客須打完2劑獲美國食品暨藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核准疫苗才可入境。

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▲▼衛福部長陳時中出席台灣醫學週受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長陳時中出席台灣醫學週受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，因應民眾緊急出國需求，無論先前曾接種1劑或2劑高端疫苗，間隔28天即可依外國要求，混打2劑阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。

媒體提問，國民黨籍台北市議員游淑慧質疑突然開放高端混打其他廠牌疫苗，是否因有打高端的黨政高層計畫出訪。

陳時中回應，最早注意到的是學生，因大多是年輕族群，其他疫苗開放施打較慢，很多人都在等疫苗，也相對較多人選擇打國產高端疫苗。但耶誕節過後，美國學校實體課程變多，學生將返回美國讀書，卻因接種高端疫苗無法入境。

陳時中坦言，美國祭出這樣入境規定，他認為是怪怪的想法，除了持續跟美國溝通，總要有一條路可走，因此在專家研判下，提供混打的變通辦法。

陳時中說，至於黨政人士出國，並非指揮中心考慮範圍，指揮中心是認為對出國求學者有需要，或者需要出國做生意的商務人士，但人數相對較少。

▲▼打高端疫苗想出國，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）

▲打高端疫苗想出國，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）

媒體追問，外界質疑接種高端疫苗者是否白打疫苗、混打是否經安全性測試。陳時中說，開放高端疫苗混打是因應特殊出國需要、不得已的變通措施，若沒有特殊需要或當地國未嚴格要求，就不需要混打，因接種高端疫苗後身體產生的抗體足夠，開放混打僅是因應個人與個別國家狀況。

陳時中說，高端疫苗相關混打試驗已在進行中，但本次是因應特殊狀況，因此請專家研判開放時間點與整體配套建議，讓相關人員有所依循。

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