真正狡兔三窟　販毒集團藏身三處警埋伏半年查獲槍彈毒

記者郭世賢／新北報導

新北市一名40多歲蔣姓男子，長期在金山地區販賣毒品危害地方，金山警分局經過長期偵查蒐證，昨（10日）持搜索票，搜索蔣男住處等六處所，查獲1把改造槍枝、子彈10顆，以及安非他命、K他命等毒品，同時拘提手下藥腳張女、潘男、謝男等人，全案依槍砲、毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲用人頭租屋狡兔三窟販毒集團，金山警半年埋伏查獲藥頭槍毒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，去年10月查獲羅男、今年3月查獲李女等二起毒品案，發現毒品來源自蔣男，具有毒品、殺人前科，生性狡猾之蔣男，共在金山、萬里3處公寓或社區大樓租屋，不時變換地方居住，躲避追查，經警方報請檢察官指揮，歷經6個月跟監、埋伏、蒐證，近日見時機成熟，聲請搜索票展開行動。

警方昨（11日）大動作動員10餘名幹員，計搜索蔣男住家等6處，拘提藥腳張女、潘男、謝男等人，查獲有殺傷力改造槍枝1枝、子彈10顆、安非他命6小包（共1.95公克）、K他命7包（共6.35公克）、毒品咖啡包20包（共83.25公克），一舉破獲蔣男等販毒集團。

金山警分局長林詮峰表示，蔣嫌擁槍自重，平時流竄於金山、萬里地區販毒，租賃多處住所狡兔三窟，經過將近半年多的與匪鬥智，終將蔣嫌一干人等一網成擒，淨化在地治安，驅除毒品危害。

▲警方查獲造槍枝1枝、子彈10顆、安非他命6小包、K他命7包、毒品咖啡包20包。

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