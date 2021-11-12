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新北傳藝「淡水南北軒」進校園　北海岸百年金山國小瘋北管文化

▲新北傳藝「淡水南北軒」進校園 北海岸百年金山國小瘋北管文化。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北傳藝「淡水南北軒」進校園，北海岸百年金山國小瘋北管文化。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局重視推廣「校園瘋文資」傳統表演藝術無形文化資產，邀請本市5組藝師前進校園。昨（11日）第三站由軒社淡水南北軒前進百年校史金山國民小學，軒社為使北管藝術能向下扎根，長期與社區、教育、藝術團隊單位合作並提供文化體驗，讓臺灣本土的「傳統重金屬音樂」文化得以延續。

文化局長龔雅雯表示，傳統表演藝術前進校園活動，繼前兩場到烏來德拉楠民族實驗小學與林口嘉寶國小後，第三場來到金山國民小學，讓Z世代學童能零距離接觸堪稱是臺灣傳統的「重金屬」音樂，活動中的體驗、操作啟發孩子對北管的興趣，感受臺灣傳統音樂豐富多元的魅力，更是使無形文化資產發揮保存及推廣的教育意義。

▲新北傳藝「淡水南北軒」進校園 北海岸百年金山國小瘋北管文化。（圖／新北市金山國小提供）

▲軒社淡水南北軒前進百年校史金山國民小學，軒社為使北管藝術能向下扎根。

課程中五年孝班楊歆蕾說，非常開心學到唱工尺譜的方法，覺得用文字的方式來記譜，很有趣，謝謝安排今天的活動，讓我更認識北管這項「傳統重金屬音樂」。

金山國小校長顏顯權表示，金山的廟會活動很多，孩子們對北管音樂並不陌生，本次新北市文化局媒合北管藝師前進校園帶領金山的孩子學習認識及欣賞北管音樂，在金包里老街旁親自操作打擊樂器，學唱工尺譜，結合環境、視覺、聽覺及動手操作，不僅埋下藝術的種籽，更深入體驗北管傳統戲曲之美，希望將來能為傳統藝術文化資產保存盡一份心力。

▲新北傳藝「淡水南北軒」進校園 北海岸百年金山國小瘋北管文化。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北傳藝「淡水南北軒」進校園 北海岸百年金山國小瘋北管文化。（圖／新北市金山國小提供）

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