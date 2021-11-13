「0013路邊停靠」喊到燒聲也要抓到你　警緝山老鼠狂追6公里

▲詹姓男子一路逃逸，最後自撞山壁棄車落跑。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名詹姓山老鼠上月底偷竊貴重木材後遇警方攔查，但他拒絕攔檢開車逃逸，警方一路狂追並持續以大聲公要求詹嫌停車，喊到聲音都破了，詹為逃避追緝，甚至在大馬路上直接迴轉疾駛，警方鍥而不捨將詹逼近小巷子後，詹在車撞上石柱後棄車逃逸，過程驚險萬分，全被警車上的監視器材拍下。

所幸詹後後來因為其他案件在台中市落網，本案也將以違反森林法及竊盜罪嫌繼續偵辦。

苗栗縣大湖分局上個月接獲報案，有民眾在大安溪河床目擊一名男子竊取貴重台灣肖楠後，駕駛小客車往卓蘭方向逃逸，警方獲報後派出巡邏員警前往攔查，同時通報勤務中心開啟線上警網攔截圍捕，警方沿途鳴笛示意停車遭拒，男子一路逃逸，約5、6公里後失速撞上一旁石柱後竟直接棄車落跑。



警方在男子車上起獲肖楠木3大塊，總重量149公斤，並起獲犯案工具鋼索3條、鏈鋸1台、斧頭1把。

▲男子棄車逃逸後，警方在車上起獲大量貴重木材。

事後苗栗警方繼續循線追緝，確認男子身分為設籍在地詹姓男子，但平時出沒台中新社、東勢一帶，並請求台中東勢分局協助查緝。男子近日因他案遭台中市警方逮捕到案，同時本案也得已繼續追究，全案依違反森林法及竊盜罪嫌，依法偵辦。

▲苗栗警方一路鳴笛狂追，用大聲公喊話喊到快燒聲，但詹男仍一路加速最後成功脫逃。

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