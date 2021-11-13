正妹恩人在哪裡！男突失去心跳倒地斷氣　她們輪流CPR成功搶命

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子日前晚間在北新路三段附近路口，突然身體不適昏倒！正面著地口鼻滲血，民眾見狀急忙報案。救護人員到場發現男子無呼吸心跳，隨即進行CPR，當時2名熱心女經過，二話不說上前協助，讓救護人員有空檔注射強心針，最後成功幫助男子恢復心跳。事後家屬PO文協尋2熱心女，想親自道謝。

事情發生在上個月12日晚間9點多，王姓男子走在路上，疑似感到胸悶，手摀著胸口表情痛苦，沒多久即昏倒，由於正面著地，口、鼻流出大量鮮血，民眾見狀嚇壞報案。

救護人員到場按壓CPR的過程中，發現2女子撐傘站在一旁看，開口詢問，「請問你們會幫忙嗎？」2女頻頻點頭說，「會！我們有學過CPR」，救護人員便讓2女接手持續按壓，爭取時間注射強心針。

王男送醫後即恢復呼吸心跳，近期已康復出院，王男的家屬非常感激當時伸出援手的2名熱心女子，在臉書社團PO文，「想感謝當時報案和幫父親實施CPR的兩位貴人，因為有妳們，父親才能回到往常正常的生活，若您有看到此篇文章，請私訊我，無盡感謝勝過千言萬語」。

新北消防局也感激2女的幫忙，將救援過程影像PO上粉絲專頁《新北消防發爾麵》說，「若有人認識這二位見義勇為的路人，請私訊小編，發爾麵真誠的感謝他們」。

新北消防局也鼓勵民眾，依緊急醫療救護法第14之2條，「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。」民眾若有相關急救技術，在路上看到有人需要幫忙，不用害怕去救人，可以盡量地伸出援手。