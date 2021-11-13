快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生已經清醒　醫：當天的事都記起來了

▲醫生說明宋同學傷勢。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中一名宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭對方毆打到顱內出血、顱底骨折，所幸經過搶救後，目前男大生恢復良好。對此，醫生也表示，宋同學恢復狀況良好，講話相當清楚，當天發生的事情也都記起來了，問他簡單的數學也都會答，代表他的腦部傷害應該慢慢恢復了。

醫生表示，「前面兩天腦壓控制很好，我們很放心，做了腦掃描，腦看起來浮腫程度不厲害，會有躁動是人要醒來的過程，我們一方面用情緒緩和藥物、一方面讓他慢慢甦醒，不然他一醒來很躁動，拔點滴、拔管子很危險 昨天下午拔管，一次拔管就成功，管子插著很不舒服，下周可以轉普通病房。」

醫生表示，「因為我們再問他會頭痛，所以我們也不敢問太多，希望他可以走出這個陰影，他也慢慢想起來這個過程，恢復這麼快也是超乎我們的想像，最主要就是送醫速度夠快，因為硬腦膜上出血有一個叫做清醒期，受到撞擊會暫時的失意，再醒過來後再隔一段時間以後他才昏迷，這段時間清醒期就看他出血速度的快跟慢、有些也很快、有些也2-3小時才昏迷，如果說這當中你以為他沒事延遲送醫，就沒辦法來的及搶救他的生命，送到醫院第一步就算是成功了，快速的診斷跟手術治療，是減少他腦部傷害的最重要的一個關鍵。」