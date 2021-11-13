「雙11包裹」炸滿倉庫　物流哥吐血！店員慚愧自首：也貢獻了5件

▲N件包裹等待配送中！（圖／翻攝爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

雙11剁手節，你貢獻了幾件了？一名男網友哀號，這次雙11購物節包裹炸滿整個物流倉庫，理貨就理到吐血。照片曝光後，引來千名網友自首QQ回應，「「我花了150買七樣東西」、「抱歉我買了18罐奶粉」，就連超商店員也慚愧直呼「自己也貢獻了5件」。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》崩潰貼出「海嘯級包裹海」，可見滿滿的紙箱炸滿物流倉庫，讓原PO不禁眼神死直呼，「我要來討拍...每次雙十一都讓人吐血！」

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壯觀畫面曝光後，引發近4千名網友心虛回應，「辛苦了，今年我有減少力道，只有十幾個」、「我花了150買七樣東西，平常運費加起來要420元」、「我是沒買很多啦，9件而已」、「抱歉我買了18罐奶粉，每瓶1700g」、「很抱歉...某平台贈送的11張免運券我全用了，平均一張免運券買三家，造成社會大眾的反感。我做出了最不好的示範，我道歉」、「我自首在-4上班的我，自己也貢獻了5件」、「大榮根本還沒雙11就癱瘓了」、「謝謝你了，前面第三車第二排第五箱是我的」、「過完雙11，還有雙12加油」。

另有同行也跳出來討拍，「我懂，我去做1天就快死了...但我已經死7年了」、「物流業做10年了，開始在想是不是該換工作了」、「感同身受，本身也因為雙11活動，上班上到瘋掉，我懂你的辛苦」。

▼ 包裹堆到馬路上了！（圖／翻攝爆怨2公社）



▼原PO爆肝理貨到清晨！（圖／翻攝爆怨2公社）

