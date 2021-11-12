12星座「總是單身」原因曝！射手丶水瓶崇尚自由「不是沒人追」

▲12星座單身的原因曝。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

實習記者林郁婷／綜合報導

現在的你還是單身一人嗎？隨年紀增長，有時就越難找到一個符合自己條件的人。星座運勢老師艾菲爾參考太陽丶上升，分析12星座單身的原因，他指出，有時候問題可能就出在自己身上，有些人不是沒有對象，而是標準太高了，所以才一直無法脫單。

白羊丶獅子：標準過高丶特別冷酷

這兩個星座的人在感情這一塊，眼光真的是有點太高了。自己內心有不能打破的標準，不只身高、年紀要符合，長相也不能差，往往讓人難以捉摸，而且隨著年齡增長，標準只會越來越高，導致單身時間一在延長。

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金牛丶處女：過於堅持丶很多限制

對感情以及婚姻，有自己奇怪的堅持，可能碰到一個很不錯的對象，但對方說錯了一次話，或穿著沒有品味，馬上就會列入黑名單，或是他們認為對方只適合談戀愛，不適合結婚，也會自動淘汰。再加上兩個星座本身又是出了名的固執，因此當然很難找到對象。

雙子丶天秤：寧缺勿濫丶不好接近

本身條件很好，所以在尋找對象時，也特別的挑，在異性眼中就是特別難追，很像高高在上的王，讓人有距離感。想要破解也很簡單，當被對方當眾示愛，可能會因為不想讓人沒面子，選擇答應，可是一旦交往後發現，對方不是自己想要的人，雙子丶天秤也會毫不猶豫地分手。

▲雙子和天秤容易讓人有距離感。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

巨蟹丶雙魚：沒安全感丶擔心被騙

雖然很嚮往愛情和婚姻，但是看到這麼多分手案例，加上可能被傷害過，因此對感情越來越沒自信，即使已經處在一段關係中，也不容易相信對方。如果巨蟹和雙魚長期單身，就是因為他們心中的恐懼大過對愛的渴望，只能躲在自己安全的小殼裡不敢出來。

天蠍丶摩羯：生涯規劃丶考量事業

通常在事業上擁有自己的一片天，生活中只有工作，沒時間跟異性培養感情，就連放假也在想工作。天蠍和摩羯認為，愛情還不如工作上獲得的成就，為自己賺錢，提升生活品質更重要，或是想等有了麵包之後，再談感情。

射手丶水瓶：習慣單身丶崇尚自由

不是沒有人追，而是他們還不想進入一段感情裡，也懶得去找個適合自己的對象，或許剛分手時，會有點不習慣，但是時間一久，就會喜歡上自由的日子，感情也就變得沒那麼重要了，反而會想先把生活過好，愛情就順其自然。