雙11開紅盤！東森購物網單日業績5.3億創新高　5名千萬刷手專搶Apple

▲東森購物網總結雙11單日業績，全通路總銷金額5.3億元。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商年度盛事雙11購物節昨（11）日開打後，東森購物網業績開紅盤，總結雙11單日業績，全通路總銷金額5.3億元，不僅創單一檔期新高紀錄，與去年4億元相比，更是成長超過3成；網路業績成長37%，統計雙11檔期從11/1起開賣至昨日截止，東森購物網全通路業績突破16億。

東森購物網今年祭出抽獎、東森幣回饋等活動，雙11更推出一日限定LINE加碼11%回饋，並大方狂撒35萬份紅包免費送，電視通路晚間則有「123min亂賣會」一開場就以超夯的「魷魚遊戲」吸引消費者，每3分鐘換一檔商品，隨喊隨賣，助攻業績較平日成長10倍以上。

▲東森電視購物「123min亂賣會」以超夯「魷魚遊戲」開場吸引消費者。（圖／東森購物網提供）

▲Apple AirPods Pro搭配無線充電盒，榮登雙11熱銷冠軍。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網表示，昨日交易人數共6.6萬人，進一步觀察整體消費群族輪廓，女性76%、男性24%，以北部會員佔大宗，50～59歲為消費主力，其中更出現5位千萬刷手專搶Apple產品，下單第1名會員搶購Apple 3C商品總額超過2,680萬元，其中一人鎖定 iPhone下單超過350支手機，消費金額破百萬的會員有28名。

盤點雙11熱銷商品，從銷售金額來看，購買類別以3C家電、生活用品及保健食品居多，其中高單價的3C家電銷售業績佔總業績的54%；銷售件數上，以Apple商品、住宿券及衛生紙最熱銷，Apple AirPods Pro搭配無線充電盒榮登銷售冠軍，其次為老爺酒店集團聯合住宿券，因網路推直播價2,899元，比在旅展還便宜，還加碼line及禮物卡回饋，共熱銷4,000多張，締造千萬業績。另外，Apple iPad Air、Apple AirPods Pro及OPPO 智慧手機也都在20大熱銷商品中。

熱銷商品還有衛生紙，包含倍潔雅、舒潔、春風都有特價，總計一天賣出近10萬包衛生紙。自然美積雪草煥活全能超值組在雙11推出加1元多1組，也擠進20大熱銷產品中，統計前20大商品貢獻超過1.2億元業績。

今年1～10月東森購物網業績穩定成長，累計合併營收含草莓網、熊媽媽買菜網達230.2億元，年增率17.1%，累計合併稅後淨利14.4億元，年增28.5%，每股稅後純益（EPS）達14.13元，較去年同期增加3.13元，已經超越2020全年EPS14.11元，再刷新歷史新高，主因是東森購物網以多元通路並進模式穩定經營，並持續開發壯大自營商品及電子商務EC通路，挹注獲利。看準雙11、雙12檔期有政府五倍券加持，11月業績可望再創新高。