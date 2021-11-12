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天貓雙11戰報低調1天後公布！交易額破2.3兆　官方緊盯下再創新高

▲▼雙11營業額。（圖／CFP）

▲大陸電商今年低調迎雙11。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

在低調了一整天後，2021年11月12日零點，大陸電商巨頭天貓雙11總交易額定格在5403億人民幣（約新台幣2.32兆元），相比於前一年4982億元交易額，今年「雙11」繼續穩健增長。此外，另一電商巨頭京東宣布，累計下單金額超過3491億元人民幣（約新台幣1.52兆元）。

據《澎湃新聞》報導，數據顯示，天貓雙11開售第1小時，超過2600個品牌成交額超過去年首日全天；截至11月11日23時，698個中小品牌的成交額實現從百萬級到千萬級（人民幣，下同）的跨越；78個去年雙11成交額千萬級的品牌，今年雙11成交額突破了1億元大關。

來自京東的數據則顯示，截至11月11日23點59分，京東累計下單金額超3491億元，創造了新的紀錄。其中，31個品牌銷售破10億，蘋果破百億；43276個商家成交額年增率增長超200%，中小品牌新增數量年增率增長超4倍。

據報導，往年的雙11，天貓、京東都會公布即時成交金額，例如2020年，雙11的凌晨0時30分，天貓公布即時成交金額，京東也在0時9分，公布了累計下單的金額。然而今年的雙11，都變低調了，喜報式即時成交金額戰報也不復存在。

大陸官媒《經濟日報》12日一早也發佈一則評論文章稱，雙11「成交額崇拜」可休矣。文章稱，多年來，雙11的「成交額崇拜」在獲得無數曝光的同時，也一步步走向自嗨和高處不勝寒的窘境：一方面每年都要創出「數」驚四座的新紀錄；另一方面又為下一年打破紀錄創造更大難度，「成交額崇拜」不僅在數字增長上難以為繼，對於很多亂象也難逃干係。

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