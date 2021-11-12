雙11包裹隔天神抵達！網見「1時間點下標」：超猛的

▲去年雙11包裹狂湧超商，店員都被埋沒了！（圖／翻攝自爆怨2公社）



網搜小組／劉維榛報導

雙11「剁手節」大家失心瘋買了什麼呢？有男網友透露，雙11收到客人訂單後，也有效率去寄貨，最狂的是，今（12）日原PO好奇追蹤包裹時，發現早已到貨，讓他直呼超猛！文章曝光後，不少網友也驚呼，都是趁「1時間點」下標，包裹也都是今天神速到貨。

一名賣家販售水族相關產品，他在臉書《蝦皮優惠分享/省錢攻略》驚訝表示，11日凌晨收到訂單後，隨即就到超商寄件，本預想物流中心會大塞車，但出乎意料的是，包裹竟在今日抵達店家了，讓他直呼「超猛！」

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▲原PO短短11分鐘後，就去超商寄件了！（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）



文章曝光後，眾網友羨煞一片，「好棒～我的要等半個月到一個月吧，對岸物流過來」、「我的沒一個出貨，羨慕有效率」、「1111下單的還有四件在漂流中」、「可能你們在同縣市甚至同區」、「真好，還沒出貨+1，還有可能被抽單」。

留言串中，有網友驚喜狂讚，也是雙11凌晨搶先下標，隔天就到貨，「我全家當天到欸」、「這當天到，我也嚇到」、「當天真的很猛」、「我還當天四小時到 我都懷疑賣家是不是我鄰居」、「我也遇到1111下單，今天收到貨品了」、「+1，凌晨下單的尿布，今天中午就宅配到家」。

▼若賣家凌晨出貨，就有機會隔天到貨！（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

