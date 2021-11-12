　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙11包裹隔天神抵達！網見「1時間點下標」：超猛的

▲▼雙11包裹,超商。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲去年雙11包裹狂湧超商，店員都被埋沒了！（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

雙11「剁手節」大家失心瘋買了什麼呢？有男網友透露，雙11收到客人訂單後，也有效率去寄貨，最狂的是，今（12）日原PO好奇追蹤包裹時，發現早已到貨，讓他直呼超猛！文章曝光後，不少網友也驚呼，都是趁「1時間點」下標，包裹也都是今天神速到貨。

一名賣家販售水族相關產品，他在臉書《蝦皮優惠分享/省錢攻略》驚訝表示，11日凌晨收到訂單後，隨即就到超商寄件，本預想物流中心會大塞車，但出乎意料的是，包裹竟在今日抵達店家了，讓他直呼「超猛！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 好猛！1111的711還能隔天到（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

▲原PO短短11分鐘後，就去超商寄件了！（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

文章曝光後，眾網友羨煞一片，「好棒～我的要等半個月到一個月吧，對岸物流過來」、「我的沒一個出貨，羨慕有效率」、「1111下單的還有四件在漂流中」、「可能你們在同縣市甚至同區」、「真好，還沒出貨+1，還有可能被抽單」。

留言串中，有網友驚喜狂讚，也是雙11凌晨搶先下標，隔天就到貨，「我全家當天到欸」、「這當天到，我也嚇到」、「當天真的很猛」、「我還當天四小時到 我都懷疑賣家是不是我鄰居」、「我也遇到1111下單，今天收到貨品了」、「+1，凌晨下單的尿布，今天中午就宅配到家」。

▼若賣家凌晨出貨，就有機會隔天到貨！（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

▲▼ 好猛！1111的711還能隔天到（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
「特斯拉殺手」一輛車都還沒生產　市值就破3兆！馬斯克傻眼
獨／他「闖紅燈」性侵女志工　立委連帶慘賠200萬
23歲就退休　巨乳妹靠1招「從月光變月入28萬」
快訊／百桂慘了！縣府查到「1關鍵違規」將開罰
國中為買車與家人決裂！　李韋霖母無奈：希望他好好反省
莫德納認了！　年輕男性患心肌炎風險比BNT高5倍
梁云菲爆哭走光！　酒醒回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「3生肖」2022年苦盡甘來　「好運+貴人」加持...將迎來成功

12星座「總是單身」原因曝！射手丶水瓶崇尚自由「不是沒人追」

2.5萬筆學習檔案遺失報告出爐　國教署長自請記過處分

「3種夢境」是不祥之兆！　化解惡夢先檢查「這2件事」

直銷協會攜喜憨兒基金會築「微光咖啡快閃店」　吳映潔、咖啡師簡嘉程助憨兒勇敢追夢

紅了200年！台中歌劇院《塞維亞理髮師》聖誕呈獻「入門版歌劇」

雙11包裹隔天神抵達！網見「1時間點下標」：超猛的

半年4劑！打高端想出國追加混打　醫解析安全疑慮：就當前面沒打過

聘金多少合理？他手握「4大疊千元鈔票」嘆：結婚花光積蓄

打高端想出國｢要混打2劑國際疫苗｣！　PTT全驚喊：四劑帝國

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

活到90歲第一次摸「像牛的大狗」　路人阿公滿足笑親吐1句話有洋蔥

「3生肖」2022年苦盡甘來　「好運+貴人」加持...將迎來成功

12星座「總是單身」原因曝！射手丶水瓶崇尚自由「不是沒人追」

2.5萬筆學習檔案遺失報告出爐　國教署長自請記過處分

「3種夢境」是不祥之兆！　化解惡夢先檢查「這2件事」

直銷協會攜喜憨兒基金會築「微光咖啡快閃店」　吳映潔、咖啡師簡嘉程助憨兒勇敢追夢

紅了200年！台中歌劇院《塞維亞理髮師》聖誕呈獻「入門版歌劇」

雙11包裹隔天神抵達！網見「1時間點下標」：超猛的

半年4劑！打高端想出國追加混打　醫解析安全疑慮：就當前面沒打過

聘金多少合理？他手握「4大疊千元鈔票」嘆：結婚花光積蓄

打高端想出國｢要混打2劑國際疫苗｣！　PTT全驚喊：四劑帝國

馬大偉運彩解盤／灰狼@湖人　 湖人自種的因含淚也要吞下去

鍾小平「罷昶」錯假率近30％　綠營怒嗆：丟臉！應停止不正當罷免

染疫兒丟包7旬病母！　她「慘困家中餓2天」負傷爬出門自救

漢江大橋慘淪奪命奈何橋！市府痛拆「防自殺標語」　以加高欄杆代替

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

桃園市立美術館攜手桃捷　推出書藝彩繪列車

梅花旗／台體黃紹睿127球完投勝　文化連霸夢碎！雙體大爭冠

歐洲對台立場轉變「史上頭一遭」　《紐時》曝台灣制勝2關鍵

半夜吃宵夜沒揪！　貪吃汪忍睡意「大眼瞪小眼」逼問媽媽：妳好賊

變天床上擠「5條大海參」陪老公睡翻　老婆看傻：我要睡哪？

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

瑪莎惡少會被關？他洩劇情走向：連賠償金都不用付

高端開放混打！網傻眼：這跟重打差在哪

入夜暴跌10度　雲系蓋滿3區轉雨

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

瑪莎惡少家業百桂食品起底！廣告不實2度遭罰

把人打成植物人！律師轟：要生就不要生廢物

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

陳時中聚餐地點找到了！媒體人驚：老司機懂玩

更多熱門

相關新聞

天貓雙11戰報低調公布！交易額破2.3兆

天貓雙11戰報低調公布！交易額破2.3兆

在低調了一整天後，2021年11月12日零點，大陸電商巨頭天貓雙11總交易額定格在5403億人民幣（約新台幣2.32兆元），相比於前一年4982億元交易額，今年「雙11」繼續穩健增長。此外，另一電商巨頭京東宣布，累計下單金額超過3491億元人民幣（約新台幣1.52兆元）。

雙11開紅盤　東森購物網單日5.3億創新高

雙11開紅盤　東森購物網單日5.3億創新高

天貓雙11成績單出爐　成交額衝破2.32兆

天貓雙11成績單出爐　成交額衝破2.32兆

雙11最後優惠　品牌接力殺最低11元

雙11最後優惠　品牌接力殺最低11元

「4生肖」雙11有威力彩偏財運！　專家曝3大旺財幸運色

「4生肖」雙11有威力彩偏財運！　專家曝3大旺財幸運色

關鍵字：

雙11購物節物流宅配包裹到貨超商

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

百桂食品停業！烏日公有市場公告抵制

宋媽說：希望第一時間讓兒子聽到媽媽的聲音

更多

最夯影音

更多
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面