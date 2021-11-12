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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營公投布條桃園街道四處亂掛　藍營怒批：挑戰鄭文燦公權力？

▲公投布條桃園街道四處亂掛，藍營怒批。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

▲公投布條桃園街道四處亂掛，藍營怒批。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

距1218公投投票日還有月餘，桃園市區街道已出現民進黨公投宣傳紅布條，因任意綁在樹木、電桿、綠地上，引發國民黨桃園市議員梁為超、徐玉樹、詹江村12日怒批，民進黨刻意挑戰桃園市長鄭文燦公權力，這些地點，就算選舉期間也不能張掛，環保局睡著了？護樹團體也應該站出來譴責了吧！▲公投布條桃園街道四處亂掛，藍營怒批。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

市議員梁為超、徐玉樹、詹江村說，這幾天桃園區等地市區街頭，出現民進黨蔡英文、賴清德、鄭寶清字樣的公投宣傳布條，這些紅色布條，綁在台一線縱貫路中央分隔島及路邊等各個醒目地點。藍營議員表示，要宣傳自己的主張，並無可厚非，但這些布條到處亂掛，包括樹木、電桿甚至綠地之上，這些地點，均為廣告物禁區，就算在選舉期間，也不能張貼或懸掛，民進黨為了宣傳公投，大辣辣無視規定，難道環保局在刻意放水？

「桃園市的民進黨挑戰桃園市的市長鄭文燦的公權力？」詹江村質疑，法定張掛文宣，都必須落款署名，這種沒名違反公投法的文宣，選委會還要刻意睜一隻眼閉一隻眼嗎？尤其，布條綁在樹木上，將嚴重破壞生態，過去全力護樹的團體，也應該站出來出聲譴責吧！

梁為超、徐玉樹也痛批，就算選舉期間路樹，中央分隔島也不能亂掛，何況現在並非選舉，民進黨明顯帶頭違法，對於這種公然違法行為，環保局顯然睡著了，別跟大家談4個不同意，他們已經聽到老樹在哭泣的聲音，連綠地都被污染，這種宣傳手法，民眾看了都反感。

很多看不慣的網友呼籲，為了反制民進黨的公投宣傳，大家一定要記得「四個都同意，台灣最美麗」，針對此違法宣傳布條，「環保局一定要開單」，免得就是只准州官放火不准百姓點燈，引發民眾不滿及抗議。

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