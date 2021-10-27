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詹江村辱陳柏惟舔共「跪著還是站著舔？」　判拘80天定讞

▲國民黨籍桃園市議員詹江村捲入性侵案，這兩天並未出現在議會議事堂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詹江村稱陳柏惟舔共，遭判刑定讞（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍桃園市議員詹江村，2019年間開直播稱甫遭罷免的台灣基進黨立委陳柏惟「賺紅錢」、「舔共」，還說「你是跪著舔還是站著舔？阿共好不好含？你是站著含跪著含？」還帶表演動作。陳柏惟提告，詹一審遭判拘役80日，案經上訴，高院二審27日駁回上訴，還是將他判拘役80日，得易科罰金8萬元，全案定讞。

詹江村2019年8月18日在Youtube開直播，說：「陳柏惟你是最反共的，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共? 你大陸錢賺好賺滿賺飽賺爽…」、「今天大家去問問陳柏惟看怎麼一回事？陳柏惟，阿以前賺紅錢好不好賺？紅錢香不香，紅錢甜不甜？你是跪著舔還是站著舔？阿共好不好含？你是站著含跪著含？怎麼舔，你是怎麼舔共？」

講到此，詹江村還開始惟妙惟肖的表演動作，「怎麼舔，你是怎麼舔共？你是這樣：【伸出舌頭，做出舔的動作】，這樣舔共，還是怎麼…還是用含的：【張開嘴，做出含的動作，並發出「喔」的聲音】，還是用含的：【做出含的動作、並發出「喔」的喘氣聲】，阿共好好含喔～喔～」。不僅如此，詹江村3天後又在電視台政論節目中，發出相同言論。陳柏惟不滿，提出妨害名譽的告訴，詹江村遭提起公訴。

一審將他判處拘役80日，得易科罰金8萬元。案件上訴二審，高等法院開庭時，詹江村聲稱有向陳柏惟以前上班的兔將公司人員查證，但高院調查後，認為證人並非爆料陳柏惟與中共人員有接觸；另外律師也說，詹江村曾上維基百科查證。

全案於27日二審宣判，高院駁回上訴，仍認定詹犯下2次誹謗罪，判處拘役80日，得易科罰金8萬元，全案就此定讞。

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