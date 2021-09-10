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吳怡農買540元咖啡「引爆韓粉變敵人」　正妹直播主開戰詹江村

▲▼詹江村高鈞鈞（圖／翻攝）

▲詹江村與女直播主高鈞鈞隔空開戰。（圖左／記者陳雕文攝，圖右／翻攝自臉書）

網搜小組／劉維榛報導

國民黨桃園市議員詹江村爭議連連，繼2020年被鐵粉J女控告性侵，最近又與昔日「戰友」女直播主高鈞鈞互槓，其實兩人本都為韓國瑜的支持者，更曾在直播互挺，如今高鈞鈞指控詹霸凌造謠，而詹村霸反嗆高是詐騙集團。

高鈞鈞在臉書發文大罵「詹江村霸凌造謠無極限」，她不滿表示，自己出資的咖啡廳，只因為吳怡農日前來消費540元的咖啡，「（詹）可以扯到咖啡廳出資者是『挺韓第一線直播主』，竟然支持民進黨台獨，打蔣萬安，挺韓直播主支持台獨，然後又舔共」，讓高鈞鈞相當傻眼。

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「賣咖啡給民進黨=支持台獨！」高鈞鈞氣憤表示，國民黨有這種水準的議員，叫人民怎麼支持的下去？為了黑而黑，國民黨請還人民公道。

約10分鐘後，詹江村也在臉書反擊，他表示「今天抹黑的宣傳車都來了，繞著議會沿街大聲擴音！這已經是抹黑現行犯了！雖然我已經提告多次，她們依然天天散佈黑函！」

內文中，詹江村影射高鈞鈞家族，「不管是詐騙集團，不管是脅迫打人，令人髮指的海蟑螂，這些受害者都不敢吭聲，因為她們家族是台灣最殘暴的黑道集團。」

此外，詹江村也質疑，高鈞鈞利用韓國瑜的選舉，搖身一變漂白成漂亮直播主，在電視節目中，主持人問她賺那麼多錢要做什麼，她說要關懷老人，因為現在是高齡化社會，「這些種種美麗包裝的罪行，在YouTube中壢吹貴妃頻道，都細察調出證據，高鈞鈞姐妹，不要在四處霸凌人了！」

如今兩人戰火一發不可收拾，高鈞鈞稍早在臉書寫下10字，「高璟出警局，又去背燈箱！」而詹江村再度發文，「鈞粉什麼時候會清醒？議員有職權讓檢察官介入調查？妳可以再玩大一點嘛！你可以繼續洗腦妳的粉絲嘛！妳們的粉絲常態性的利用中天聊天室攻擊霸凌人，已經也引起電視公司的反感，特別打電話跟我致意，妳們再鬧下去，只有讓妳們自己越來越難看而已，不要把海蟑螂那一套拿出來用。」

▼高、詹兩人發文互嗆！（圖／翻攝粉專）

▲▼韓粉廝殺（圖／翻攝）

▲▼韓粉廝殺（圖／翻攝）

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