中壢財神大樓等危樓都更　桃園議員要求公辦方式推動

▲桃園市議員梁為超建議，危樓都更以公辦方式推動。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高雄城中城大火發生重大死傷，燒出全台危老大樓都更議題！桃園市議員梁為超、黃敬平18日於市政總質詢中，針對中壢財神大樓、來來大戲院、新明戲院…等11危樓都更，要求市府協助推動，而在現今建築成本增加下，市府必須爭取提高都更的容積獎勵；其中，推動位處中壢火車站前的財神大樓都更，因攸關站前景觀，則最為迫切。

▲位處中壢火車站前的財神大樓。（圖／翻攝自GoogleMaps）

梁為超市議員表示，今日消防局於財神大樓進行消防安全演練，從事哪些作為。消防局長謝呂泉表示，桃園中壢區有11處複合型大樓，其中財神大樓因無設置管委會管理，較有安全疑慮，因此選擇此處進行消防演練，並以疏散民眾，引導避難逃生為演練主要目的。

▲市議員黃敬平關心危老大樓都更。（圖／市議會提供）



梁為超、黃敬平兩議員也進一步質詢，都發局有關機電和公安系統的作為？並認為財神大樓都更推動困難，建議市府展現公權力，以公辦方式推動都更。市長鄭文燦表示，都更計畫應將居民權益放在第一位，居民自組都更會且越過門檻，乃符合都更條例精神，若財神大樓自辦都更進度遇到重大障礙而無法推動，市府將透過審慎的都更判斷程序後，研擬接手辦理都更的可行性。

都發局長盧維屏說明，財神大樓內有賓館旅社、電子遊樂場等業者，需每年申報，市府也每年進行檢查。針對住商混合大樓都更案件，涉及財產權利分配，需要所有權人自主更新意願，而目前財神大樓約有近4成所有權人同意都更，並有部分住戶傾向自辦，至於是否自辦或由市府公辦協助推動，都希望先成立都更會後，進行更多對話機會。