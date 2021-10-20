詹江村狂轟陳柏惟！5網友跟著譙「垃圾、敗類、綠畜」下場慘了

▲「村長」詹江村PO文罵陳柏惟，5網友跟著留言罵，全被截圖提告。（合成圖／記者黃彥傑攝／記者屠惠剛攝）

地方中心／高雄報導

國民黨籍桃園市議員詹江村控台灣基進立委陳柏惟「賺紅錢」，被桃園地方法院判拘役80日。而5名網友也因在詹江村的臉書貼文底下狂罵陳柏維「綠垃圾」、「倭寇敗類」、「垃圾」、「綠畜」等語挨告，高雄地院5日宣判，依公然侮辱等罪名，分別判處5名網友5千至6千元不等的罰金，可上訴。

國民黨桃園市議員詹江村2019年8月間在直播時指稱，當時在台中市第2選區立委選舉參選的台灣基進黨候選人陳柏惟「賺紅錢」被起訴，桃園地方法院判詹江村拘役80天。

同年8月詹江村又在臉書粉專貼文，「陳柏惟？賺大陸紅錢，因為擅權攬權，被原公司開除，現在自己賺不到，開始比誰都反共，標準雙面刀鬼」，王姓、孫姓、沈姓、吳姓男子以及倪姓女子等5人看到貼文後，在底下留言跟著罵「哈哈，都被挖出來了，真是一堆綠垃圾」、「村長釘死那些倭寇敗類！全部挖出來」、「又是一個垃圾？」等。

陳柏惟稱要對詹江村提告後，詹江村再發文，「他的律師團隊要告村長怎麼辦？村長好害怕，獨孤求告」，沈男、吳男又繼續罵「垃圾一個」、「綠畜」等語，氣得陳柏惟一一截圖提告公然侮辱。

挨告的5人出庭時辯稱，詹江村沒有指名道姓，因此不知道講的是陳柏惟，但這說法並不被採信，5人全被依公然侮辱罪起訴。高雄地方法院審理後，認為事證明確，依照公然侮辱罪分別將5人判處5千至6千元不等的罰金，得易服勞役，全案仍可上訴。