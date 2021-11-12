盧秀燕、蔡英文慰問比一比　羅智強：誰真把人民傷痛放心上？

▲台中一名宋姓男大生開車不慎擦撞，遭對方狠毆致昏迷，市長盧秀燕以90度鞠躬的態度，向受害家屬致意。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中瑪莎拉蒂惡少張敦量因車禍，將18歲宋姓男大生打成重傷，引發輿論撻伐。台中市長盧秀獲知狀況後，第一時間前往醫院探視，並向受害家屬鞠躬道歉。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，盧秀燕的90度鞠躬令人感慨萬千，再看看總統蔡英文面對城中城大火的「快閃」慰問家屬的態度，誰真的把人民的傷痛放在心上？

羅智強表示，盧秀燕的90度鞠躬看了令人感慨萬千，媽媽市長是用什麼樣的同情和不捨，去體會一位重傷大學生和家人的悲痛。

羅智強批評，而蔡英文面對46條枉死人命的城中城大火，她用5分快閃「慰問」家屬還把家屬消音，遭外界批冷血之後更變本加厲，表演了2分鐘的快閃公祭；這46條人命，高雄有史以來傷亡最慘重的火災，蔡英文是用這樣的態度去面對。

羅智強說，無法不想起洪仲丘事件，面對一條人命馬英九親自去參加公祭，在門口就被堵了20分鐘，被嗆下跪、爬進去，今昔對照能不唏噓？

羅智強感嘆，盧秀燕的90度鞠躬、蔡英文的2分鐘快閃，誰真的把人民的傷痛放在心上還不清楚嗎？他也諷刺「至於回力鏢王子陳其邁、我已經懶得提了。」

▼城中城大樓釀46死41傷，總統蔡英文與市長陳其邁到醫院探望傷者。（圖／高雄市政府）

