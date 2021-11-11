NBA人權鬥士坎特發推特挺台灣　蔡英文：要給他一個respect！

▲塞爾提克中鋒坎特秀國旗球鞋力挺台灣。（圖／推特合成圖，下同）



記者杜冠霖／台北報導

曾公開力挺西藏獨立、香港反送中運動的NBA賽爾提克中鋒坎特(Enes Kanter)，今日他在推特上傳一張印有中華民國國旗的球鞋，讚台灣是擁有民主自由的國家，更稱「台灣不會是中國的一部分。」對此，總統蔡英文表示，謝謝阿坎跟台灣、自由民主的價值站在一起，「我們也會為你在球場上的表現加油！」

坎特是土耳其裔，早年因反對土耳其總統埃爾多安而被土耳其政府通緝並吊銷護照、被迫與家人分離，後來又聲援西藏獨立、香港反送中運動、維吾爾人，更公開指責中共中央總書記習近平是「殘暴的獨裁者」，一度讓在中國負責NBA球賽轉播的騰訊中止比賽直播，被網友稱NBA人權鬥士。

坎特今（11日）在推特上寫道，「台灣永遠不會向邪惡的中國共產黨投降，台灣是一個民主、自由的國家，我和台灣站在一起，台灣的未來應該由台灣人決定，台灣不會是中國的一部分，永遠也不會是！」

坎特還上傳了印有中華民國國旗的球鞋，上面寫著「跟台灣站在一起」、「台灣屬於台灣人民」的字樣，球鞋內側也印上「獨立」的中文字。

對此，蔡英文表示，今天要一起給NBA球員Enes Kanter一個respect，被台灣球迷暱稱為「阿坎」的Kanter，在Twitter上，貼出了畫著台灣的球鞋，強調Stand With Taiwan，「謝謝阿坎跟台灣站在一起、跟自由民主的價值站在一起，我們也會為你在球場上的表現加油！」