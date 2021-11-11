美議員團訪台「拜會3大咖」3天行程揭密　今晚搭機赴中東

▲美國參眾議員低調訪台，前往國防部聽取簡報。（圖／ETtoday攝影中心）



文／中央社

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）訪問團一行結束在台3天拜會總統蔡英文、國防部與台積電等行程，今（10日）晚搭乘阿聯酋航空公司班機離台轉赴中東杜拜；議員團一行10多人抵達桃機後未發表談話，全程維持低調作風。

美國聯邦參、眾議員團成員下午5時30分許抵達桃園國際機場，經公務門禮遇通關前往貴賓室休息，晚間6時50分許前往D1登機門；議員團全程未發表談話，部分成員則不時向現場記者揮手致意，隨後搭乘阿聯酋航空晚間7時20分起飛的EK-367班機離台，外交部派員陪同送機。

美國聯邦參、眾議員訪團行程突然且極為低調。9日搭乘美國海軍C-40A行政專機，從菲律賓馬尼拉於傍晚飛抵台北松山機場；外交部接受媒體查證時僅表示，相關行程由美國在台協會（AIT）協調安排，外交部提供訪團所需的行政協助尊重訪賓意願。

美國聯邦參、眾議員9日晚間搭機抵達松山機場，美國議員團於國軍戰備週低調來訪，格外引發關注。外交部當晚表示，外交部提供訪團所需的行政協助，此案經台美雙方協調結果，並基於尊重訪賓意願，相關資訊將適時對外說明。

美國國防部同日證實美國國會議員訪台，指出此行符合美國在台灣關係法之下的義務，並說聯邦議員搭乘美國軍機出訪，是國會代表團的慣例。

在拜會行程部分，總統府、國防部與AIT均三緘其口。外傳聯邦參、眾議員一行10日上午曾拜會總統蔡英文，總統府表示，沒有評論與說明；10日下午2時30分拜會國防部時曾被媒體拍到照片，但國防部表示，沒有評論。

今天上午則傳出參、眾議員團前往全球晶圓代工龍頭台積電新竹科學園區總部拜訪，後確認是造訪台積電創新館。

訪團一行還特別要求參訪新竹市，由市長林智堅親自接待，一行人前往新竹孔廟、黑蝙蝠中隊陳列館參觀。

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