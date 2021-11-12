漢江大橋慘淪奪命奈何橋！市府痛拆「防自殺標語」　以加高欄杆代替

▲麻浦大橋的欄杆上有許多防治自殺的標語。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合外電報導

漢江為南韓首爾最具代表性的河流，然而橫跨漢江的橋樑卻也成為南韓國內知名的「自殺聖地」，最盛名遠播的橋樑為麻浦大橋，為此首爾市府曾多次在橋梁的欄杆貼上自殺防治語句，還設有連接生命專線的諮詢電話，不過卻無法彰顯遏制輕生的效果，如今首爾市府決定年底前撤下所有自殺防治文句，並加高橋樑欄杆。

根據韓媒《每日經濟》、《韓國日報》，南韓身為經濟合作暨發展組織（OECD）自殺率最高的成員國，為此首爾市府從2012年起在麻浦大橋的欄杆貼上防治自殺標語、2013年起擴及每座漢江大橋，然而有些標語文義不明、帶有嘲弄輕生者的語氣，導致防治自殺的效果不減反增，曾有報導指出橋梁貼上防自殺標語後，自殺率反而成長6倍，因此市府從2019年10月起開始撤下麻浦大橋的標語。

▼漢江大橋上也有許多不太適當的標語，如「你很會游泳嗎」。（圖／翻攝自韓網）

▲麻浦大橋上設置生命諮詢專線電話。（圖／達志影像）

麻浦等漢江大橋上出現的標語為，「你吃飯了嗎」、「請再多努力吧」、「我可以辦到」、「今天也請加油」、「你過得好嗎」、「很累吧」、「喝一杯咖啡吧」、「請抓緊我的手」、「有什麼煩惱嗎」、「別再難過了」、「你不是自己一個人」；然而卻也有不適當的標語，「你很會游泳嗎」、「哈哈哈」、「試著做一次吧（註）」，引起不少爭議。

註：該句韓文為한번 해봐요，原意為試著做一次，不過韓語本就是含有許多語意不明確單字的語言，該文句恐怕會導致前來輕生的民眾誤會成「試著跳一次吧」，加深跳江輕生的念頭。

為此，首爾市府昨（11）日表示，將會在今年12月底前完成所有漢江橋梁防治自殺標語的撤除工作，同時為防止民眾跳江輕生，會將原本高1.1公尺的橋樑欄杆增高至1.65公尺，相當於一個正常成年人的身高。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



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