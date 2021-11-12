北韓罕見提「台灣問題」！痛批美國暗援台獨　呼籲勿干涉中國內政

▲北韓外務省針對台灣問題發文怒批美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著兩岸關係緊張情勢加劇、美中兩大國矛盾加深，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前在一場論壇上表示，若中國片面動武改變台灣海峽現狀，美國與其盟邦將採取行動，以確保台灣擁有最基本的自衛能力。對此，北韓（朝鮮）外務省強烈痛批，呼籲美國切勿干涉他國內政、暗中支持台獨勢力。

根據《韓聯社》北韓外務省昨（11）日在官網上貼出一篇以「美國應審慎看待台灣問題」為標題的文章，呼籲美國應立即停止侵害他國主權、干涉他國內政，「我們（北韓）認為，台灣的情勢與朝鮮半島（韓半島）並未全然無關，我方先前已秉持相關立場，認為面對美國在台灣問題上所展現出霸權主義的態度時，應保持覺醒。」

布林肯與中國外交部長王毅先前於10月31日G20峰會在台灣議題上針鋒相對，北韓外務省在文章中提及並痛批，「美國一方面表示能充分理解中國在台灣問題上的擔憂，另一方面卻又在背後公然支持、庇護台灣分裂勢力（台獨勢力），在政治與軍事領域給予支援。」

北韓外務省在文章中表示，「（美國）徹頭徹尾地將台灣打造成反中國的前哨基地，以符合他們的佈局戰略，藉此不斷消耗弱化中國的力量，甚至達成永久分裂國土、讓中國被四分五裂，這就是美國的最終目標！」

據悉，其實北韓外務省早在10月27日就曾發文引述中國外交部發言人的談話，批評美國與其盟邦的軍事妄動嚴重威脅東北亞、乃至全球穩定與和平發展，認為美國應低頭照鏡子反省自身的好戰行為。

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