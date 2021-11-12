南韓國務總理「帶頭違規」 ！周末官邸11人嗨聚餐...向全國道歉

▲南韓國務總理金富謙。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國務總理，其實身兼新冠防疫總指揮官的身份，照理來說應該以身作則、為全國民眾做出最好的榜樣與示範，然而國務總理金富謙（김부겸）卻帶頭違規，超過10人以上在室內聚餐，違反現行首都圈禁止10人以上聚會的規定。對此，金富謙今（12）日正式表達道歉。

根據《韓聯社》，金富謙曾於6日在首爾市鐘路區三清洞的國務總理官邸舉行私人聚會，餐會上召來了10名大學時代的同學與其配偶，包括金富謙自己共為11人，已明顯超過防疫當局所訂出的現行防疫規則，即首都圈（首爾、京畿道、仁川）私人聚會的最多人數不可超過10人。

金富謙道歉時表示，「針對違反防疫規則一事，我正式誠摯表達道歉，不管事情經過是如何，違反防疫規則是不屈的事實，我不知道身為中央災難安全對策本部長，該說什麼向全國人民道歉，我會省察自己，保證未來將不會再次發生這種事。」

韓媒《韓民族新聞》指出，其實金富謙一開始只邀請9名大學時期的同學到官邸參與聚會，然而其中一名同學卻還帶自己的配偶參與聚會，導致原訂好的10人變成11人，金富謙當時也只能無奈表示，「飯要吃完再走，不然還能怎麼辦？」

金富謙同時身兼中央災難安全對策本部長，身負防疫重責大任的他曾多次叮囑全國民眾遵守防疫規則，然而他自己卻違反規則在先，導致無法免除遭輿論撻伐，對此他親口坦承此一事實，並親自道歉，「上周末和好友聚餐時超過防疫規則所限制的人數，雖然超出預定之外，但當下不可能讓朋友的妻子就這麼回去，所以才同桌用餐。」

對此，中央災難安全對策本部第一管理官李起日（이기일，音譯）表示，將會以違法防疫手則依法處置國務總理金富謙，而鐘路區廳正釐清具體細節。

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