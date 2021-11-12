日媒：似模擬「台灣有事」救援訓練　美日完成首次石垣島演習

▲日本航空自衛隊與美國空軍9日在宮古島與石垣島以北的水域和空域進行聯合搜索與救援訓練。（圖／翻攝自日本自衛隊推特／@ModJapan_en）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本《產經新聞》日前報導，日本政府正在針對「台灣出事」（台湾有事）、日本遭波及的情況進行模擬。然而，日本防衛省11日宣布，日本航空自衛隊與美國空軍已於9日在沖繩附近完成共同演習，日媒再次提及台海緊急情勢可能被認定為「重要影響事態」。

《產經新聞》7日報導，台海緊張之下，日本扮演的角色成為焦點，報導以一張模擬圖示意，日方預計中國若真的侵台將會從台灣西岸進攻，並波及尖閣諸島（釣魚台）和沖繩，因此必須從台灣東部進行在台日人的撤退。報導認為，日本須盡快強化「灰色地帶」（gray zone）事態的應對，而此灰色地帶是指當中國對台採取行動，但還不足以被稱為武力攻擊程度的情形。

▲日本與美國罕見公開在石垣島附近的聯合演訓，石垣島與釣魚台僅相隔170公里。（圖／翻攝自日本航空自衛隊推特／@JASDF_PAO_ENG）

日本《時事通信社》11日報導又再次提及「台灣有事」。日本防衛省11日宣布，日本航空自衛隊與美國空軍9日在沖繩宮古島、石垣島北方海空域首次搜索、救援訓練。報導分析，美日雙方可能是考慮到石垣島與釣魚台列嶼只距離約170公里，與台灣的距離也比較近，因此演練有可能是在模擬「台灣有事」的情況發生時該如何進行相關應對。

根據日本安全保障相關法規定，當日本周邊國家發生武力攻擊等「重要影響事態」時，自衛隊可以向已做出應對的美軍進行搜索救助與後方支援，而以往公開沖繩石垣附近進行訓練的案例罕見，可能是在台海情勢日益緊張，「台灣有事」有可能已被政府認定為此類的「重要影響事態」。

報導稱，日本空軍自衛隊9日派出以沖繩那霸為據點的航空救援團U125A救援搜索機與UH60J救援直升機，而美國則派出空軍規格的CV22「魚鷹」垂直起落運輸機與MC130J特戰運輸機，雙方首次在釣魚台附近海空域進行聯合搜索救援訓練。

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