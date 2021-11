韓語、日語有緊密連結！研究揭「源自中國東北」　全靠農民北漂渡海

▲跨國學者在研究中指出,其實韓語、日語、蒙古語等98種語言使用者的共同祖先來自9000年前的中國東北遼河流域。(圖/CFP)

記者羅翊宬/綜合外電報導

韓語(朝鮮語)與日語在文法結構上高度相似,2種語言同時被歸類為「阿爾泰語系」(亦稱泛歐亞語系,Transeurasian),如今國際期刊《自然》(Nature)在近期一份研究中指出,其實包括韓語、日語、多種突厥語與通古斯語、蒙古語、土耳其語等98種語言,其實可能源自於9000多年前的共同祖先,即來自中國東北遼河流域的農業文化。

根據《路透社》、《衛報》,集結來自中國、南韓、日本、英國、德國、美國、俄羅斯、紐西蘭、荷蘭、捷克等國學者的國際小組針對泛歐亞語系進行研究,從基因、考古遺跡、語言等資料來分析,發現泛歐亞語系涵蓋範圍超過8000公里,數億人口其實有著共同祖先,最早可追溯至9000年前新石器時代中國東北遼河流域的小米農人。

研究指出,當時的人類從狩獵、採集的生活型態轉為農業定居的過程中,小米為重要的農作物,其中9000年前定居於遼河流域的農民,透過農業文化逐漸遷徙與傳播,從包括現今中國遼寧省、吉林省、部分內蒙古地區,逐漸從東北亞開支散葉,向北傳至俄羅斯遠東地區、西伯利亞、西可至西亞、向東可進入韓半島(朝鮮半島),過海可抵達日本列島,可以想見現代人口與文化起源的複雜程度。

