被毆男大生已清醒　宋媽開心說：希望飛奔床邊讓兒聽到媽媽聲音

記者鄧木卿／台中報導

被開著瑪莎拉蒂的張姓3名嫌犯圍毆昏迷的男大學生，上午傳出清醒好消息，宋媽媽得知後非常開心，希望能馬上飛奔到病床前，讓他第一時間能聽到她的聲音，她還說，事發當時就認為小孩重傷害，不能放走嫌犯，無奈不被接受，而且還被警方要求只能提告1人，她和律師商量後，決定控告3人，而且直到小孩完全恢復健康，她才考慮要不要接受對方家屬道歉。

宋媽媽上午和律師討論後接受媒體訪問，她說，事發第一時間，她還在手術室外，警方一再打電話來詢問什麼情形，怎麼這麼嚴重？感覺好像被認為是詐騙犯一般的質問，她有強調，這是重傷害，是現行犯，不能放走嫌犯，要扣押起來，但未接獲正面回應。

她在製作筆錄時，在場的警官都強調，警方到達現場後已沒有打架，所以不算是現行犯，而且只有1人動手，所以只能提告1人，但是她的了解是，有2人是架著，1人動手，還是要算3人動手啊，而且事後又撂人來，如果這些人是有幫派背景，這對車上其他小孩會有威脅。

▲被毆男大生已經清醒，宋媽媽開心的說，希望第一時間讓他聽到媽媽的聲音。（圖／記者鄧木卿攝）

因為事情一開始，她很害怕，所以都不敢反駁警方，直到事後才找律師討論，至於是否接受對方家屬道歉，她說除非小孩恢復健康，完好如初，才會考慮要不要接受道歉，當天家屬沒有事先連絡，就直接跑來醫院要道歉，讓她覺得很誇張，而且律師也會針對對方財產進行假扣押，不能讓對方脫產。

至於有警官因此案被記過調職，她沒有意見，目前她只關心孩子健康，只在意嫌犯是否重判。