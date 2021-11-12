百桂食品慘停業！烏日公有市場「開第一槍」　會長發公告喊抵制

▲百桂食品受到暴力事件牽連，今已暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少毆打男大生案持續延燒，主嫌張敦量父親苦心經營20餘年的彰化「百桂食品」也遭到波及，今張父沉痛宣布門是暫停營業，「最壞的打算是直接把公司收掉！」整起事件曝光後引發眾怒，今烏日公有零售市場自治會會長趙恭信率先公開抵制，發出公告「強烈建議」烏日公有零售市場攤販「不販售百桂食品各項商品」。

針對台中這一嚴重暴力事件，趙恭信今在臉書PO出公告，「烏日公有市場表達關心，並具體的表明態度，祈願受害者早日恢復健康，也期望在政府與人民的努力下，回歸屬於我們的祥和社會。」

公告主旨寫下，「強烈建議台中市烏日公有零售市長所轄攤商不販售百桂食品各項商品」，內容譴責，近日台中發生嚴重暴力事件，施暴者任職於食品工廠，「吾常自詡為知識分子，咸信食品的優劣源於人品的優劣，身為自治會會長有義務提醒所有攤商應具備公民意識，拒絕販售百桂食品。祥和社會是每一個公民應該追求的目標，我們在追求卓越生活的同時，不應該忽略了文化的昇華，我們能做的，不是聲嘶力竭的抗議社會的不安與不公，而是以沉默的具體行為表達最有力的控訴！」

▼趙恭信發出公告，公開抵制百桂食品。（圖／翻攝臉書）