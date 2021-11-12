快訊／高雄再爆情侶陳屍浴室！兒失聯多日　母衝租屋處驚見慘劇

▲鼓山一棟大樓發現一對情侶陳屍浴室 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區又發生情侶陳屍在浴室當中，一對情侶被發現陳屍在一棟大樓當中，這棟大樓是他們的租屋，男性死者母親因為已經找尋兒子多日，兒子失聯覺得不祥，所以才會同警方開門，結果就發現兒子跟女友就陳屍在浴室當中。

初步了解，男性死者為44歲的高姓男子，而她的女友是41歲的楊姓女子，兩人陳屍大樓租屋的浴室當中，門窗都有用膠帶封住，初步判斷已經死亡多日，詳細死因警方還在調查當中。

▲高雄市鼓山一棟大樓當中發現一對情侶陳屍浴室，警方勘驗後，帶出證物 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市鼓山一棟大樓當中發現一對情侶陳屍浴室，警方勘驗後，帶出證物 。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件已經是鼓山區在一週之內發生的第二起情侶陳屍浴室案件，就在6日的時候，高雄市鼓山區一家汽車旅館當中，發現兩具屍體就躺在浴缸內，初步了解疑是一對情侶，洪姓男子（20歲）凌晨帶著黃姓女友（18歲）入住，女方身上有媽媽的證件，一度被誤以為是40多歲。目前警方已經前往勘驗現場，兩人陳屍會被發現，是因為休息時間到了，但房務人員打電話都沒人接，前往查看才驚見屍體，警方在房間內發現可疑白色粉末，現在已經被確認是毒品，所以警方正向上溯源當中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995