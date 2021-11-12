千萬搶案！疑地下匯兌黑吃黑…被辣椒水噴到喊救命　警逮3匪追共犯

記者陳豐德／新北報導

新北市42歲蔡姓男子11日晚間7時許在中和區打算開車，突遭4名歹徒持辣椒水搶走千萬元現金，事後報案又支吾其詞，聲稱會帶那麼多現金是要投資直播平台，警方懷疑蔡男從事地下匯兌，遭到歹徒黑吃黑才會不敢吐露真相，組成專案小組全力追辦後，12日在北投、蘆洲、土城逮捕3名共犯，並追回部分贓款，正全力追緝在逃搶匪中。

▲蔡男疑經營地下匯兌遭黑吃黑，當街遭搶走千萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）



蔡姓男子聲稱背包帶千元現金，結果到了中和區中原東街要駕駛自己的BMW轎車時，遭遇1車4名歹徒搶劫，還被持辣椒水攻擊，歹徒得手後開著白色雪鐵龍往淡水區逃逸。過程被熱心民眾以手機拍下，畫面可見蔡男大叫救命，熱心民眾在遠處喊說，「我報警了！我報警了！」並把影像PO上爆料公社。

警方獲報後到場，蔡男卻對案情說不清，一下說自己會帶千萬元在身世為了投資直播平台，一下又交代不清楚身上所帶的正確金額。據了解，蔡男收取了來路不明的現金後，換成新浪推出的虛擬貨幣「U幣」，接著再進行地下匯兌，11日晚間陸續跟幾名投資客收取現金後，準備轉到其他地點收款時遭搶，4名搶匪與蔡男也認識，才會得知他的路線。

專案警方以車追人，鎖定搶匪身分，分別在北投地區逮捕共犯葉姓男子（26歲），土城逮捕莊男（27歲），並在蘆洲逮捕汪男（23歲），並查扣涉案車輛2台、取回部分贓款等證物；警方發現歹徒從下午就尾隨被害人許久，發現他將BMW停在路邊後，就將左後輪刺破，趁葉男下車查看時行搶，警方目前仍在循線追緝在逃共犯中。

▼專案小組於蘆洲壓制嫌犯。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼行搶用的車輛被丟棄在北投山區。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼被害人的BMW轎車輪胎遭刺破。（圖／記者陳豐德翻攝）

