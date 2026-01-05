　
社會 社會焦點 保障人權

溪湖建醮法會驚見「老外法師」！持火筆中英文祈福　信眾稱奇

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖建醮會場出現一名外籍法師，名叫「Jack」，來自捷克，來台灣只是短暫停留，是法師黃義智的學生。黃義智說，他的兒子跟Jack是同學，因緣際會接觸台灣的道教信仰，讓本無宗教信仰的Jack產生濃厚興趣，因曾在道壇看過他用火筆替民眾消災祈福，進而促成Jack跟隨他學習道教相關知識。

▲彰化溪湖建醮奉天宮出現一名來自捷克法師。（圖／廟方提供）

▲彰化溪湖建醮奉天宮出現一名來自捷克法師。（圖／廟方提供）

▲▲彰化溪湖建醮奉天宮出現一名來自捷克法師。（圖／廟方提供）

▲彰化溪湖建醮奉天宮出現一名來自捷克的法師。（圖／民眾提供）

溪湖鎮24年一科的建醮大典進入最高潮，全鎮25個里、35間宮廟同步設置醮場，進行科儀，昨晚奉天宮慈惠堂出現一名「老外法師」、「洋人道士」，吸引滿滿人氣，有民眾把照片PO上網，只見他和其他法師一起持火筆為信眾祈福，因中文並不流利，祈福過程甚至是說英語「keep safety」，令人嘖嘖稱奇。

▲彰化溪湖建醮奉天宮出現一名來自捷克法師。（圖／廟方提供）

▲彰化溪湖建醮奉天宮出現一名來自捷克法師。（圖／廟方提供）

「Jack」在奉天宮慈惠堂的醮壇為民眾祈福，由於台灣廟會少見的外國人身影，更何況他戴頭冠、披黃色道袍，持火筆為信徒祈福的動作十分專業，很多信眾排隊等接受他的祈福和解煞。

Jack是法師黃義智的學生，黃義智說，他的兒子跟Jack是同學，因緣際會下接觸台灣的道教信仰，讓本無宗教信仰的Jack產生濃厚興趣，陸陸續續學習一年多，也曾在道壇看過他用火筆替民眾消災祈福，進而促成Jack跟隨黃義智學習道教相關知識。

▲彰化溪湖建醮奉天宮出現一名來自捷克法師。（圖／廟方提供）

▲來自捷克法師是法師黃義智的學生。（圖／廟方提供）

黃義智說，先前有讓Jack在道壇實際學習過祈福儀式，這次剛好遇到溪湖奉天宮慈惠堂的建醮法會，他以法師身分授權，讓Jack加入以火筆替信徒祈福的行列。黃義智很佩服Jack，當天非常多人，但Jack第1次參加就堅持參與超過3小時，且雖Jack中文口說程度還是弱項，Jack經請示後虔誠說出「平安」為信眾完成祈福，其他儀式流程都和原有的一樣。

▲▲彰化溪湖建醮奉天宮出現一名來自捷克法師。（圖／廟方提供）

▲▼彰化溪湖建醮奉天宮有米龍。（圖／廟方提供）

▲彰化溪湖建醮奉天宮出現一名來自捷克法師。（圖／廟方提供）

假釋再犯還「加料」！客廳「拉屎」惡搞民宅　笨賊掉手機秒被捕

噁爛！彰化縣一名有多項前科的林姓男子，年初深夜侵入一處民宅，偷走兩包白米。更在被害人家中的客廳大便，行徑相當囂張惡劣。案發後，林男因手機雖坦承犯行並與被害人調解獲原諒，但犯案當時仍在假釋期間，卻不知自律，且竊盜已非初犯，法官依犯「侵入住宅竊盜罪」判處6月徒刑，得易科罰金。

溪湖將迎來24年大醮　消防超前部署

24年大建醮賴清德彰化溪湖參香　維安全面升級

彰化通天宮廟埕被噴漆不雅字

公部門也中招！公所臉書2度遭盜用　40歲以上課程藏陷阱

