「李應元一生為台灣主權奮鬥」　蘇貞昌：盼他安息、家屬節哀

記者呂晏慈／台北報導

駐泰國前代表李應元11日晚間因病辭世，享壽68歲。行政院長蘇貞昌12日上午赴立法院備詢前受訪說，李應元一輩子為台灣主權、民主奮鬥，對於他的奮鬥精神及勇氣非常感動，盼他安息、家屬節哀。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院接受施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌今天上午受訪說，李應元學識、經歷都非常豐富，一輩子都為台灣主權、民主奮鬥，很不幸在這麼樣的年紀就離開，「我們很感動他的奮鬥跟他的精神、勇氣，我們希望他能安息，也希望家屬能節哀。」

行政院發言人羅秉成昨晚也表示，李應元曾因推動台灣民主運動，而被當時的國民黨政府列入黑名單，禁止他回到台灣，但他無畏打壓，仍不改其志投入台灣的民主化運動，令人追仰感佩。

羅秉成表示，蘇貞昌與李應元有多年的同黨情誼，更曾共同為台灣的民主而努力，李應元曾襄助多任行政院長，於擔任各項公職階段皆恪盡職守，積極推動各項保障民眾權益及永續台灣發展等福國利民之政策，蘇揆要特別感謝李應元對於台灣的貢獻，相信他一生愛護台灣的心意，會繼續傳承下去。

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