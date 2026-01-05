　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強烈冷氣團報到「午後北部降雨增」　明晚全台有感降溫

記者周湘芸／台北報導

今天下半天強烈大陸冷氣團南下，北部降雨增加，今晚到明天是水氣最多的時候，北部及東半部都有降雨機率。溫度方面，今天入夜北部就會明顯降溫，明天晚間至周三清晨全台有感降溫，西半部再下探10度，中南部留意日夜溫差大。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員趙竑表示，今天上午各地都是晴朗穩定天氣，下午北方強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部地區降雨機率增加，入夜後明顯降溫，預計影響到周四。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，台灣目前仍是穩定天氣，台北到新竹沿海有部分雲系，冷空氣下午起逐漸影響，降雨機率增加。今天晚間至明天轉為東北風，周三高壓逐漸接近，環境將轉乾，要留意輻射冷卻影響，日夜溫差大，持續到下周日。

他表示，今天上午天氣穩定，下午起桃園以北有局部短暫雨，新竹、苗栗及東北部也有零星飄雨。今晚到明天水氣最多，北部及東北部都有降雨，花東、恆春也斷斷續續有雨。明天下半天降雨趨緩，周三至下周日環境轉乾，各地都是晴朗天氣，僅東半部有零星雨。

溫度方面，趙竑指出，今天白天各地高溫仍有20度以上，下午起冷空氣南下，北部逐漸降溫，中南部預計明天跟著降溫，最冷時間點在周二晚間到周三清晨，西半部低溫下探10至13度，東半部13至16度。周三至周四逐漸轉乾，北部整天偏涼，中南部日夜溫差大。周五至下周日冷空氣減弱，輻射冷卻持續影響，日夜溫差仍有10度。

另外，他也說，今天起台南以北、東北部、東部、離島有強陣風情形，提醒民眾留意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

撿到iPhone 17 Pro討10%報酬　失主拒付他怒告！律師：依法可索求

開砲6退軍「垃圾」被下辯論戰帖！名導發長文丟直球：永遠忠誠

台鐵集集線濁水-集集今復駛通車　交長親乘西遊記彩繪列車見證

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

撿到iPhone 17 Pro討10%報酬　失主拒付他怒告！律師：依法可索求

開砲6退軍「垃圾」被下辯論戰帖！名導發長文丟直球：永遠忠誠

台鐵集集線濁水-集集今復駛通車　交長親乘西遊記彩繪列車見證

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

【真是尷尬】陌生柴牽繩勾機車　見車主回來轉頭裝傻XD

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

估跌破5℃　首波寒流時間曝

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」

好市多「會員卡1情況」適用舊會費　網吵翻

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了

明天停水！7縣市恐斷水9小時

今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

估跌破5℃　首波寒流要來了

更多熱門

相關新聞

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

近期冷空氣接力南下，全台氣溫明顯驟降。消防署最新統計顯示，自去年12月31日至本月3日冷空氣影響期間，全台共接獲123件非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）救護報案，其中分別為上月31日34件、本月1日26件、2日34件、3日29件。

明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

清晨低溫探4.8度　明天又有強烈冷氣團「全台連凍4天」

清晨低溫探4.8度　明天又有強烈冷氣團「全台連凍4天」

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

高雄最誇張「溫差近13度」　粉專：今晚可能再來一次

高雄最誇張「溫差近13度」　粉專：今晚可能再來一次

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面