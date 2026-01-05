強烈冷氣團報到「午後北部降雨增」　明晚全台有感降溫

記者周湘芸／台北報導

今天下半天強烈大陸冷氣團南下，北部降雨增加，今晚到明天是水氣最多的時候，北部及東半部都有降雨機率。溫度方面，今天入夜北部就會明顯降溫，明天晚間至周三清晨全台有感降溫，西半部再下探10度，中南部留意日夜溫差大。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員趙竑表示，今天上午各地都是晴朗穩定天氣，下午北方強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部地區降雨機率增加，入夜後明顯降溫，預計影響到周四。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，台灣目前仍是穩定天氣，台北到新竹沿海有部分雲系，冷空氣下午起逐漸影響，降雨機率增加。今天晚間至明天轉為東北風，周三高壓逐漸接近，環境將轉乾，要留意輻射冷卻影響，日夜溫差大，持續到下周日。

他表示，今天上午天氣穩定，下午起桃園以北有局部短暫雨，新竹、苗栗及東北部也有零星飄雨。今晚到明天水氣最多，北部及東北部都有降雨，花東、恆春也斷斷續續有雨。明天下半天降雨趨緩，周三至下周日環境轉乾，各地都是晴朗天氣，僅東半部有零星雨。

溫度方面，趙竑指出，今天白天各地高溫仍有20度以上，下午起冷空氣南下，北部逐漸降溫，中南部預計明天跟著降溫，最冷時間點在周二晚間到周三清晨，西半部低溫下探10至13度，東半部13至16度。周三至周四逐漸轉乾，北部整天偏涼，中南部日夜溫差大。周五至下周日冷空氣減弱，輻射冷卻持續影響，日夜溫差仍有10度。

另外，他也說，今天起台南以北、東北部、東部、離島有強陣風情形，提醒民眾留意。