藍白擋譴責中共案　民進黨團：只敢欺負自家人、不敢對抗中國人

▲民進黨團記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共在2025年末對台進行繞台軍演，並於日前公開民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所的衛星影像，民進黨團今（5日）召開記者會，痛批立院藍白陣營不僅聯手封殺譴責中共軍演等提案，還反過來通過譴責行政院長卓榮泰與國安會秘書長吳釗燮提案。黨團幹事長鍾佳濱質疑，解放軍侵門踏戶威脅台灣國安，在野國會議員不敢吭聲抗議，反而打壓國安團隊，道理何在？國眾到底哪國人？黨團書記長陳培瑜痛批，藍白只敢欺負自家人，不敢對抗中國人。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲和書記長陳培瑜今（5日）召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。鍾佳濱表示，不只是上星期，這兩年來多次發生，不管是解放軍還是國台辦，對台灣進行軍演圍台、對台灣國會議員進行人身安全威脅，國民黨跟民眾黨都絲毫不敢吭聲。

鍾佳濱指出，上周五，在中共軍演後，民進黨團向院會提出譴責中共軍演的提案，卻遭藍白聯手封殺，連議程都不得通過；但在同一次會議中，藍白卻通過譴責行政院長卓榮泰和國安會秘書長吳釗燮的提案的提案，敵人解放軍都侵門踏戶威脅台灣國安，在野國會議員不敢吭聲抗議，反而打壓國安團隊，道理何在？

沈伯洋說，中共既然達到不到目的，就不擇手段地想要提醒大家他們在做的事情，「這也是為什麼他們選擇了公布了我的一個錯誤住家地址，還幫我入住豪宅，還赫然發現我的工作地點在立法院」。中共官媒已清楚表示就是要威脅、逮捕，這已是違法行徑，我們不會恐懼，但政府應正視該如何保護台灣人民，免受中共恐嚇的恐懼。

范雲則說，沈伯洋和其家人所受到的數位隱私破壞，幾乎是國際流氓的行徑，不僅違反國際相關公約與人權規範，也違反我國個資保護法、刑法305條的相關恐嚇危安罪。在英國、加拿大、美國等許多民主國家的國會、行政團隊，都已針對中共對其公民的跨國鎮壓進行公開譴責，遺憾台灣國會裡，藍白至今沒有任何公開譴責，更遑論法律案保護自己國家的國會議員安全。

鍾佳濱補充，真的很諷刺，民進黨團認為台灣人民安全受到威脅、國會議員尊嚴也無法維持，因此提案修法兩岸條例，盼強化維護，包括特定身分人員赴中要報備，國民黨居然認為是打壓國會議員的人身自由，「但是對於我們的人身安全遭到威脅的時候，他們就毫不吭聲，這是莫大的諷刺」。

陳培瑜一一列舉，民進黨團至今已提出3個中國對台灣壓迫、騷擾的譴責案，但卻一再遭藍白否決，包括上周五提出中共軍演的譴責案，前陣子中國對沈伯洋人身恐嚇、羅織入罪的譴責案，以及2024年9月20日民進黨團針對北京當局持續扭曲聯大第2758號決議、打壓台灣國際空間一事提出譴責，「藍白一樣不肯跟台灣站在一起」，只敢欺負自家人，不敢對抗中國人。