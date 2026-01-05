　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白擋譴責中共案　民進黨團：只敢欺負自家人、不敢對抗中國人

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲和書記長陳培瑜召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共在2025年末對台進行繞台軍演，並於日前公開民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所的衛星影像，民進黨團今（5日）召開記者會，痛批立院藍白陣營不僅聯手封殺譴責中共軍演等提案，還反過來通過譴責行政院長卓榮泰與國安會秘書長吳釗燮提案。黨團幹事長鍾佳濱質疑，解放軍侵門踏戶威脅台灣國安，在野國會議員不敢吭聲抗議，反而打壓國安團隊，道理何在？國眾到底哪國人？黨團書記長陳培瑜痛批，藍白只敢欺負自家人，不敢對抗中國人。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲和書記長陳培瑜今（5日）召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。鍾佳濱表示，不只是上星期，這兩年來多次發生，不管是解放軍還是國台辦，對台灣進行軍演圍台、對台灣國會議員進行人身安全威脅，國民黨跟民眾黨都絲毫不敢吭聲。

鍾佳濱指出，上周五，在中共軍演後，民進黨團向院會提出譴責中共軍演的提案，卻遭藍白聯手封殺，連議程都不得通過；但在同一次會議中，藍白卻通過譴責行政院長卓榮泰和國安會秘書長吳釗燮的提案的提案，敵人解放軍都侵門踏戶威脅台灣國安，在野國會議員不敢吭聲抗議，反而打壓國安團隊，道理何在？

沈伯洋說，中共既然達到不到目的，就不擇手段地想要提醒大家他們在做的事情，「這也是為什麼他們選擇了公布了我的一個錯誤住家地址，還幫我入住豪宅，還赫然發現我的工作地點在立法院」。中共官媒已清楚表示就是要威脅、逮捕，這已是違法行徑，我們不會恐懼，但政府應正視該如何保護台灣人民，免受中共恐嚇的恐懼。

范雲則說，沈伯洋和其家人所受到的數位隱私破壞，幾乎是國際流氓的行徑，不僅違反國際相關公約與人權規範，也違反我國個資保護法、刑法305條的相關恐嚇危安罪。在英國、加拿大、美國等許多民主國家的國會、行政團隊，都已針對中共對其公民的跨國鎮壓進行公開譴責，遺憾台灣國會裡，藍白至今沒有任何公開譴責，更遑論法律案保護自己國家的國會議員安全。

鍾佳濱補充，真的很諷刺，民進黨團認為台灣人民安全受到威脅、國會議員尊嚴也無法維持，因此提案修法兩岸條例，盼強化維護，包括特定身分人員赴中要報備，國民黨居然認為是打壓國會議員的人身自由，「但是對於我們的人身安全遭到威脅的時候，他們就毫不吭聲，這是莫大的諷刺」。

陳培瑜一一列舉，民進黨團至今已提出3個中國對台灣壓迫、騷擾的譴責案，但卻一再遭藍白否決，包括上周五提出中共軍演的譴責案，前陣子中國對沈伯洋人身恐嚇、羅織入罪的譴責案，以及2024年9月20日民進黨團針對北京當局持續扭曲聯大第2758號決議、打壓台灣國際空間一事提出譴責，「藍白一樣不肯跟台灣站在一起」，只敢欺負自家人，不敢對抗中國人。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

【居然不抱我】爸加班晚回家小黑狗討抱抱不成 直接生氣走掉XD

政治熱門新聞

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

雙柯會暗藏政治算計？邱毅：最緊張的是賴清德

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

賴清德可以做什麼？　黃暐瀚提6建議：彎下身段尋求中間選民支持

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

川普下個目標　邱毅點名「石油大國」政權危險了

嘆馬英九放行獄中投書卓榮泰卻禁播節目　陳水扁：比起外頭天氣心更冷

陳水扁開節目喊卡　總統府：最重要是健康受到最好照顧

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

陳水扁節目喊停！總統府：司法機關依法辦理

更多熱門

相關新聞

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

大陸官媒與社群平台散播所謂「衛星影像」，揭露綠委沈伯洋在台北居住地與工作地點，甚至直接標註鄰近大安森林公園位置，並以「給一點大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃」等語進行公開恐嚇，引發外界對中共「跨境鎮壓」行徑的高度關注。而沈伯洋4日現身高雄，為民進黨立委賴瑞隆站台。

快訊／立委沈伯洋遭揭個資　數發部：社群平台訊息已全下架

快訊／立委沈伯洋遭揭個資　數發部：社群平台訊息已全下架

美國給中國開綠燈？沈伯洋駁：中國是計畫性領土併吞　與委國無法類比

美國給中國開綠燈？沈伯洋駁：中國是計畫性領土併吞　與委國無法類比

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

關鍵字：

民進黨團陳培瑜鍾佳濱沈伯洋中共軍演

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面