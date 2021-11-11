同意恢復重陽敬老金？　蔣萬安：尊重！但長照制度更重要

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

台北市議會10日下午通過審議，要求市府重新發放重陽敬老金，金額可由市府自訂。不過，市長柯文哲認為市議會這樣的作法已違反行政、立法權分立原則，北市府會提出覆議案。對此，國民黨立委蔣萬安受訪表示，除了敬老金以外，要完善的長照制度，以及長照服務，會持續努力關懷長者，尊重議會最終決定。

對於議會通過「臺北市重陽節禮金自治條例」法案，柯文哲說，依法議會不得為增加預算支出之法案，逕行通過此種增加支出的自治條例有違行政權與立法權分立的原則，也違反大法官釋字391號精神，北市府會堅持政治價值、財政紀律，「我們會向臺北市議會提出覆議案。」

副市長黃珊珊也說，提起「覆議」，其實就是為了釐清立法與行政間的分際。否則，以後議會通過各種福利發放的法案，政府就只能買單，也不需要民選市長了！

蔣萬安今（11）日受訪表示，在立法院一直關心相關議題，重陽敬老金的發放，攸關台北市政府整體財政的規劃，以及社會福利的設計，這需要整體綜合評估，尤其台北市長者的照顧，除了敬老金以外，要完善的長照制度，以及長照服務，會持續努力讓長照服務，可以落實在社區的每個角落，讓我們的長者能夠安心終老。

對於北市府提起覆議，蔣萬安說，這過程中，希望有更多充分理性的討論跟溝通，最後尊重議會最終決定。