恢復重陽敬老金是「短期選票」考量　柯文哲：就算被抹黑也會提覆議

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，台北市議會國民黨團2019年提出制定「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，10日於台北市議會進行表決，在國民黨、新黨及民進黨多數議員下通過，讓柯文哲直言要提覆議。柯文哲11日再批評，恢復重陽敬老金是短期選票考量，已下定決心要照自己的政治理念去做，選擇適當時間覆議。

柯文哲11日赴台灣大學出席「水圳意象重現暨人行景觀美化工程」活動，被問到何時對重陽敬老金一案提覆議？柯文哲表示，還是要先搜集意見，自己滿驚訝的，因為過去國民黨、民進黨從來沒在議題上合作，光是看公投就知道，且都是為反對而反對，訴諸意識型態，「你們什麼時候看過國民黨、民進黨團結在一起？這實在是太奇怪了，我昨天也嚇一跳。」

柯文哲指出，面對問題是解決問題的第一步，對於重陽敬老金，他們還是有政治理念，目前沒有政治人物敢出來說反對重陽敬老金，或是說一定要齊頭式發重陽敬老金，但應該要做對的事情，不對的事情不要做，「常常發現對的事情卻沒人要做，不對的事情一直在做，然後大家就很懶惰。」

柯文哲提到，重陽敬老金問題過去常被討論，一定被導向「柯文哲歧視老人」，但這樣「其實都是政治動作」，為了國家長遠發展，以台北市來講，「一學區一日照」到現在都還沒完成，住宿型長照機構、老人硬體建設等也還沒做完，「台北如果都還沒完成，台灣其他縣市更不用講，可是大家很熱衷發這種重陽敬老金，為什麼？大家都曉得嘛！短期的選票考量。」

最後，柯文哲強調，對重陽敬老金一案已經下定決心，「就算有損選票，就算你們要抹黑，我還是照我政治理念去做，反正30天內覆議，我們會選適當時間覆議。」