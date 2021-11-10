為何提重陽敬老金覆議？　黃珊珊「白話文解釋」力挺柯文哲

▲黃珊珊認為，重陽敬老金不應是世代對立或政黨對立的問題。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



政治中心／綜合報導

台北市議會10日下午通過審議，要求市府重新發放重陽敬老金，金額可由市府自訂。不過，市長柯文哲認為市議會這樣的作法已違反行政、立法權分立原則，北市府會提出覆議案；對此，副市長黃珊珊也說明，提出覆議是為了釐清立法與行政間的分際，否則，以後議會通過各種福利發放的法案，政府就只能買單，也不需要民選市長了！

柯文哲上任後取消每年1500元的重陽敬老金，引發不少長輩不滿，台北市議會國民黨團日前重啟審議冰凍2年的「台北市重陽禮金自治條例」，議會10日進行審議，包含藍、綠以及小黨、無黨議員等幾乎全員到齊。最終，在佔多數的藍綠黨團都投下同意票的狀況下，48人同意、4人（黃玉芬、邱威傑、林亮君、苗博雅）反對、5人（林穎孟、吳沛憶、林世宗、徐巧芯、陳建銘）棄權，通過重新發放重陽敬老禮金。

針對發放重陽敬老金，黃珊珊認為這個議題不該是世代或階級的對立，更不該是政黨之間的鬥爭，而是政府資源如何做最有效的分配，台北市政府的老人福利優先順位就是「老人健保費補助」，年度預算總預算已經高達30幾億，隨著超高齡社會到來，讓長輩實質享受健保的服務，減少家庭負擔，一年大約一萬元的健保費，應該比敬老金更具實質意義。

黃珊珊指出，台北市議會的「普發」重陽敬老金法規案，並未說明任何經費來源或相對收入來源，顯然與地方制度法、財政紀律法及財政收支劃分法牴觸，例如：中央的長照2.0政策，長照基金於106年6月設置，長照財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、其他收入(房地合一稅)及政府預算撥充，法規中並需清楚說明經費來源。

黃珊珊表示，政府的預算是由政府提出行政計劃，編列預算再交由立法機關審議，這也是三權分立制衡的重點，如果立法機關訂立法案普發社會福利而不需提出經費來源，行政機關與立法機關間的制衡關係，顯然將會亂了套！

黃珊珊也說，市長為何主張要提起「覆議」，其實就是為了釐清立法與行政間的分際。否則，以後議會通過各種福利發放的法案，政府就只能買單，也不需要民選市長了！

柯文哲表示，自己的任期只剩一年，依然堅信國家的預算應該用在更長遠的計劃上。今天市議會逕自表決通過「臺北市重陽節禮金自治條例」法案，不顧財政紀律，也排擠長期的的老人社會福利建設。

對於議會通過「臺北市重陽節禮金自治條例」法案，柯文哲說，依法議會不得為增加預算支出之法案，逕行通過此種增加支出的自治條例有違行政權與立法權分立的原則，也違反大法官釋字391號精神，北市府會堅持政治價值、財政紀律，「我們會向臺北市議會提出覆議案。」

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