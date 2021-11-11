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敬老金覆議失敗負政治責任？柯文哲：我堅持理念哪有什麼下不下台

▲▼柯文哲、管中閔視察「新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會大會10日表決制定「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，台北市長柯文哲日前表示，倘若表決通過的話將提覆議，結果在國民黨、新黨及民進黨多數議員下表決通過。被問到有議員稱，如果市府覆議失敗要負政治責任？台北市長柯文哲11日表示，哪有什麼政治責任，這就是他堅持自己的理念，「哪有什麼下台不下台。」

柯文哲11日赴台灣大學出席「水圳意象重現暨人行景觀美化工程」活動，針對台北市議會國民黨團書記長王欣儀稱，市府對重陽敬老金覆議失敗要負政治責任，柯文哲回應，「我跟你講，我提覆議，每個人都給我具名表決，就這樣！」

柯文哲強調，「什麼政治責任？我跟你講，我們這是理念啊！哪有什麼下台不下台，堅持我們的理念。」

至於同為民眾黨籍的台北市議員林國成未投票表決，身兼民眾黨主席的柯文哲說，其實這案子大體上該怎麼做，大家都曉得，可是常常造成很多政治壓力，要去抹黑成歧視老人、對老人不好，「我跟你講，我上任時北市老人福利一年27億，現在是57億耶！反正這案子我也不想浪費我的口水，我還是堅持我的理念。」

柯文哲自2014年上任後，取消發放重陽敬老金，引來許多長者批評；台北市議會國民黨團於2019年提制定「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，該案擱置2年，於10日在大會進行表決，最終以48人同意、4人反對、5人棄權，過半同意的狀況下，通過恢復發放重陽敬老金，但此案仍給北市府彈性，並未明列發放金額，僅決議由市府訂定之。

面對柯文哲要提覆議，台北市議會國民黨團書記長王欣儀10日受訪時表示，這是需要審慎考量的政治動作，提出覆議等於要和議會對抗、對立，「如果他們提出覆議，但又不通過的話，這是要負政治責任下台的，希望市府審慎考慮」。民進黨團總召梁文傑也表示，柯文哲是否要提覆議給他自己決定，但要通過的話要獲得3分之2的議員同意，難度很高。

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