環保署嘆氣候評比不公平！　陳玉珍狠酸：謝志偉只會舉國旗吐血

▲陳玉珍認為駐德代表應好好幫忙溝通，而不是讓環保署這麼辛苦自己來。（圖／翻攝國會頻道）



記者許展溢／台北報導

德國看守協會與歐洲氣候行動網日前公布2022年氣候變遷績效指標（CCPI）評比結果，台灣全球倒數第5，環保署聲明評估不再參加。立委陳玉珍今（11日）質疑，人在德國的我國代表謝志偉，到底有沒有幫忙？署長張子敬則說，很不公平，印度還比台灣成績好，只因為他們「人口多」。

張子敬今出席立院衛環委員會，針對「事業廢棄物處理及流向追蹤」進行專題報告，並備質詢。不少立委都關心氣候評比台灣倒數第5。張子敬先是提到，不是說分數好不好，而要不要參加，對於指教當然接受，「但要公平去做這件事」。

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張子敬有點激動的說，不公平的是評比算每個人排碳，可是像這次疫情，全世界都在找台灣要晶圓，台積電的東西全世界都在用，而這些東西生產排碳都算台灣，永遠比較高，為什麼印度還比我們好，只因為人口比台灣多，用人口下去除，看起來數字很漂亮。

陳玉珍問是溝通不良？或有透過外交部系統？接著狠酸，看到國旗會吐血的駐德代表謝志偉是在做什麼？看到國旗會吐血外，偉大的謝大使有沒有好好溝通？提到謝志偉2017年曾對此評比說過，不管該協會是批判或讚許，台灣被關注就意味台灣是地球的成員，愈是被關注跟看到有待加強的地方，是他們存在意義，也是台灣努力目標。

陳玉珍接著說，只會說「邊舉國旗邊吐血」，能力很強的謝志偉在德國到底有無協助台灣積極溝通？不然環保署很辛苦還要自己來。張子敬說，因為是民間組織，可直接溝通。

立委蘇巧慧認為，印度比台灣好，坦白說不會有人相信，並問到底溝通管道是如何？張子敬強調，因為是民間組織，跟他們溝通管道沒有問題，以前環保署的人都可以透過電子郵件來往，這次是剛好直接在現場，有提出反映。立委蔣萬安問，評估退出不參加是真的？張子敬說明，和成績好壞無關，也不是因此不去比被說輸不起，而是「態度」，對方錯了還一直不改就要審慎評估，但若都很正向當然就沒這問題，重申是「公平性」。