批北市府未到場反對敬老金提案　苗博雅：只剩柯黑議員在堅持

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議會10日下午通過審議，決定重新發放重陽敬老金，金額可由市府自訂。對此，台北市議員苗博雅表示，恢復發放敬老金是選舉吸票機。而反對的人，就是會掉票。但柯文哲的政策在議會遭遇嚴重挑戰時，他的接班人、議員躲起來了，「當民眾黨人落跑打假球時，只剩你罵的柯黑議員在堅持。」

苗博雅指出，國民黨人多勢眾，強行闖關可以預期。出人意料的是，柯市府今天竟然呈現「議事棄守」狀態，「三位副市長，沒有任何一人到場，無人說明市府政策立場，沒有捍衛市府版本。」

對於北市議員表決過程，苗博雅表示，民眾黨議員簽到卻未現身、未發言、未投票。只有自己、邱威傑、林亮君、黃郁芬、林穎孟等五位議員傻傻要求實質討論、副市長到場，說明市府政策。

對於議會通過「臺北市重陽節禮金自治條例」法案，苗博雅指出，若重新發放敬老金，會不會減少其他社會福利、造成預算排擠效應、減少健保費、乘車金、共餐、長青樂活旅遊等其他老人福利？從朝三暮四變成朝四暮三？整體老人福利的預算會增加嗎，「如果通過了，老人福利反而減少了，這不是對不起臺北市的長者嗎！」

對於重陽敬老金排富條款，苗博雅表示，今天國民黨團提出「假排富」修正動議後，未經過具體討論，就在國民黨議員要求之下進入表決。最終在人數優勢下，通過國民黨要的「每年普發不排富」版本，「但過去六年，市長激烈的言詞，以及國民黨刻意的政治操作，已讓原本單純的重陽敬老金政策，變質為意識形態的對立。」

苗博雅坦承，恢復發放敬老金是選舉吸票機。而反對的人，就是會掉票。但柯文哲的政策在議會遭遇嚴重挑戰時，他的接班人不見蹤影，他的議員也躲起來了，「反而是我們幾個平常被柯粉隨便亂罵的議員，為了程序正義，為了理性討論公共政策而奮鬥。」

苗博雅表示，我們投下對倉促表決的反對票，承擔長者的不諒解，流失選票。執政的民眾黨躲起來，本來該打的仗，讓其他堅持理念的在野小黨、無黨去打。明年再推出俊男美女來吸票，把其他人擠掉。這算盤打得精明，「但我相信人民的智慧，會給認真努力、擇善固執的人再一次肯定。」