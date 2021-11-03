棄繁華就偏鄉！一家3人都在台東行醫　陳玉祥獲醫療奉獻獎

▲台東縣長饒慶鈴前往東基醫院向陳玉祥醫師（右二）及夫人曾芬郁（右）醫師恭賀。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

行醫超過40年的台東基督教醫院陳玉祥醫師榮獲第31屆醫療奉獻獎，且全國僅8位獲個人獎至為不易，縣長饒慶鈴2日特地前往醫院向陳醫師及夫人曾醫師恭賀，肯定並感謝行醫救人、積極培育在地人才。饒慶鈴表示，台東近年積極提升醫療品質、補足醫師人力，感謝縣內醫療院所及所有醫護人員的付出，共同撐起台東的醫療網。

饒慶鈴提到，醫療奉獻獎是衛生福利部與財團法人厚生基金會為鼓勵醫事、護理及衛生行政人員的獎項，每年從全國相關人員中僅評選出8位個人醫療奉獻獎得主，能獲獎實屬不易。陳玉祥醫師心繫偏鄉醫療資源的不均，12年前離開台北到東基報到，成為東基第一位也是唯一的耳鼻喉科醫師；有感於台東醫療人才短缺，將關心的觸角從醫療界延伸到部落孩童，自掏腰包成立「希望教室」，不遺餘力一手救人、一手育才，獲頒今年的醫療奉獻獎實至名歸。

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台東縣幅員遼闊、地理偏遠，醫療資源分布不均，醫師人力網羅留任相當不易，相形之下較一般地區之醫師工作更為繁重辛苦，而陳玉祥醫師及夫人、兒子共3位醫師願意留在台東行醫，實在令人感佩。目前陳玉祥夫人曾芬郁醫師是台東基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師、公子陳志豪醫師目前也在台東縣內醫院服務，擔任小兒重症專科醫師。

饒慶鈴對於台東基督教醫院持續提升醫療服務量能表達肯定與感謝，不僅主動深入社區服務，「哪裡有需要、就往哪裡去」，山地巡迴醫療車、送餐車、居家關懷車滿山遍野為部落服務，造福偏鄉地區；疫情期間也協助疫苗施打作業，開設大型快打站，提升台東疫苗覆蓋率。

饒慶鈴表示，提高醫療服務量能及品質是縣府施政重點工作，未來仍持續積極籌措財源，補實台東所需專科醫師人力、醫療設備及辦理偏遠離島地區5G遠距視訊醫療等，提高台東縣醫療服務量能及品質。