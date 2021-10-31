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老火車進偏鄉3太子助陣！仲夏寶島號到山里車站 　500鐵道迷搶拍

▲▼仲夏寶島號駛入山里火車站，等候已久的遊客紛紛湧向前搶拍難得的畫面。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

仲夏寶島號駛入山里火車站，等候已久的遊客紛紛湧向前搶拍難得的畫面。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2021仲夏寶島號一年一度的東部之旅30日由玉里開往台東，卑南鄉公所辦理迎賓活動，請來電音三太子熱鬧演出，讓寧靜的小車站瞬間熱鬧滾滾，現場有懷舊的古早味麥芽餅以及紀念明信片送給遊客，吸引近500名鐵道迷遠來欣賞蒸氣火車，將車站月台擠得水洩不通。

▲▼仲夏寶島號駛入山里火車站，等候已久的遊客紛紛湧向前搶拍難得的畫面。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

卑南鄉鄉長許文獻表示，這是公所第七年配合仲夏寶島號辦理迎賓活動，由於山里部落仍保有五六十年代的純樸景色，跟記憶中的蒸氣火車可說是完美搭配，因此辦理活動讓中年人懷舊、讓小朋友嚐鮮。

▲▼仲夏寶島號駛入山里火車站，等候已久的遊客紛紛湧向前搶拍難得的畫面。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

大批遊客及鐵道迷湧入小小車站。

另外值得一提的是，鄰近車站的山里小教堂也是本地知名的景點之一，近年因颱風開始漏水，為了保留小教堂，公所極力爭取文化部的協助及鄉親的共識，希望能早日修繕完成，讓小教堂能持續維繫地方信仰。

▲▼仲夏寶島號駛入山里火車站，等候已久的遊客紛紛湧向前搶拍難得的畫面。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

卑南鄉公所為迎接仲夏寶島號，邀請電音三太子助陣，寧靜的小車站瞬間熱鬧滾滾。

往年仲夏寶島號在夏季一期稻作收割後開行，今年因疫情影響延至10月底，恰巧是二期稻作收割前，因此火車配合稻浪也吸引許多攝影人一路由玉里跟拍到台東。

仲夏寶島號今年還有11／13、11／27二個趟次，卑南鄉公所一樣有準備麥芽餅，喜歡火車的朋友可把握機會。

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