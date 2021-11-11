台北今晨13.9度！鄭明典認定達「冷氣團」等級　創39年最早襲台紀錄

▲今天北市降至14度以下，氣象局長鄭明典認定達大陸冷氣團等級。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（11/11）清晨受到輻射冷卻和東北季風影響，再創下入秋以來低溫紀錄，苗栗以北縣市皆出現10度以下的低溫，其中苗栗造橋鄉僅有6.6度、新竹峨眉6.8度，以及桃園大溪8.1度。台北市中央氣象局也測得13.9度，創下入秋以來的最低溫。

立法院今召開交通委員會中央氣象局局長鄭明典於會前受訪時表示，只要氣象局測得低於14度氣溫就屬大陸冷氣團等級，但由於今晨的低溫是受到輻射冷卻影響，因此出現寒冷時間十分短暫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但鄭明典說，預報單則是以民眾今日整體感受為主，因此預報單上不會更改，仍是以「東北季風」方式告知民眾今日天氣概況，但氣象局內部紀錄會滾動修正，更新至大陸冷氣團等級。

此外，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也於「老大洩天機」專欄中表示，今天台北市氣象局測得13.9度，也成為自1982年11月11日以來最早侵襲台灣的「大陸冷氣團」。

中央氣象局表示，今天白天仍受東北季風影響，桃園以北及宜蘭、花蓮仍偏涼，高溫約21到23度間，其他地方較為舒適溫暖，高溫在24、25度以上，中南部上午回溫後已可來到28度左右。

但氣象局也提醒民眾，今晚到明晨還有一波低溫，低溫各地仍可以來到17至19度，在中部以北的一些區域還是有15、16度的低溫，北部、東半部依舊整天涼冷，須注意保暖，日夜溫差在中南部達10度以上，中南部民眾需留意。另外，今天各地水氣依舊偏少，多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區有局部短暫雨。