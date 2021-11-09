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追初雪！冷氣團恐發威「二段暴凍12°C」全台變色　下周接力冷

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷平流雲系南下至巴士海峽，11日清晨最低溫。（圖／中央氣象局，下同） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，受東北季風影響，各地溫度明顯下降，今天（9日）清晨最低溫落在新北富貴角13.8度，明天（10日）清晨仍冷，馬祖下探13度、中部以北15度，花蓮、金門16度，其他地區18度，沿海會再更冷一點，白天溫度則類似，降雨部分，東半部地區、中部以北山區雲量多、局部短暫雨，其他地區多雲到晴。氣象局預估明晚至11日（周四）清晨是最低溫時候，中部以北下探12度，3500公尺以上高山配合水氣可能有機會降下初雪，已經有不少遊客衝合歡山追雪。

氣象局預報，大陸冷高壓帶來東北季風影響，衛星雲圖顯示，冷平流雲系已經南移至巴士海峽，台灣受冷空氣影響，氣溫偏低，明天中部以北山區及東半部地區仍有局部短暫雨偶爾發生，主要多雲，甚至有陽光出現，中南部大多晴到多雲。溫度方面，中部以北、東北部地區清晨低溫14至16度，中南部及花東地區17至19度，全台都感受到涼冷，北台灣、宜花高溫20至22度，整天偏涼，中南部及台東24至28度，白天仍舒適溫暖，日夜溫差較大。

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▼首波冷氣團恐將報到「全台變色」，中部以北低溫下探12度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

11、12日（周四、五）東北季風影響，北東及東部仍較涼冷，乾冷空氣影響下，11日清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，尤其在中部以北及東北部部分區域，低溫下探13度，其他地方早晚也較涼冷。至於降雨將明顯減少，僅剩迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，12日基隆北海岸、中部以北山區也有一些降雨機率，其他地區為多雲到晴。

災害預報士賈新興分析，降雨部分，今天開始到11日台灣周圍水氣偏少，10日受輻射冷卻效應影響，北部沿海空曠地區下探12度，12日東半部水氣增加將持續到18日，北部、東半部地區有零星短暫陣雨，這波東北季風最低溫落在10日清晨，輻射冷卻影響，11日低溫就會開始回升，東北季風減弱，預估18日清晨有機會出現下一波東北季風增強。

賈新興表示，過去10多年來，第一波大陸冷氣團，最早是2013年11月18日，因地球發燒影響，過去10多年來第一波影響時間都在11月下旬到12月初。東亞低溫類別機率顯示，22至28日，也就是11月下旬有出現低溫機率非常高達7成以上，東亞冬季風指標顯示16日已經突破氣候值，11月下旬達到18以上，跟歐洲預報模式一致，下旬到12月東亞冬季風指標偏強，冷空氣是否往南邊移動，後續還要再留意。

天氣風險公司預估，東北季風偏強加上雲量偏多，各地都有感受到明顯的降溫，10、11 日持續受東北季風影響，風速稍微減弱，10日上半天仍受華南雲系通過影響，台中以北至宜蘭有短暫飄雨機會，山區感受較明顯，下半天起乾空氣移入，除了東半部雲量仍然比較多，有局部零星降雨之外，其餘各地都會轉為穩定晴朗的天氣，北部高溫略回升至20至22度；低溫方面，10日夜間至11日清晨在風速較弱、雲量稀少的條件下，有利於顯著輻射冷卻效應發生，極端低溫容易發生在內陸空曠區域，預估中北部、東北部平地低溫有12至14度出現機會，南部、花東則介於14至17度，中南部地區要留意日夜溫差大。

12日至周末大陸高壓逐漸東移出海，環境漸轉為偏東風，華南將再有雲系東移影響，北部天氣轉陰，迎風面如大台北山區、東半部地區有短暫陣雨，局部可能有短時較大雨勢，西半部山區在地形攔截作用下也會有短暫陣雨的機會，平地則相對穩定。氣溫方面，冷空氣逐漸減弱，北東因雲多、高溫回升不明顯，中南部則可回到近30度；低溫方面也都回升，各地大致落於17至21度間。預估下周北方將再有鋒面系統發展，並東移通過台灣附近，目前看起來這波冷空氣南下幅度不大，不過華南水氣持續東移，可能會為北東地區帶來較長時間陰雨濕涼。

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