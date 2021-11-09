入夜有望下初雪！冷空氣強度「直逼冷氣團」　明晨最凍探14度

▲入冬以來首波冷氣團南下，全台溫度急速下降，街上行人機車騎士無不搬出冬裝來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風影響，各地均明顯降溫，氣象粉專指出，今天晚上到明天算是冷空氣最強時刻，各地寒冷有機會挑戰14度低溫，且冷空氣強度直逼冷氣團等級。另外今晚到明晨3500公尺以上高山有機會下雪。

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，這波冷空氣直接從大陸出海，經過海面時間較短，就立刻抵達台灣，因此整體而言偏乾，不過大陸境內雨停後空氣又會轉差，明日污染物也會跟著冷高壓移動到台灣，造成空氣品質降低。

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台灣颱風論壇｜天氣特急指出，今天晚上到明天算是冷空氣最強時刻，各地寒冷有機會挑戰14度低溫，如果輻射冷卻效應再明顯一些，冷空氣說不定能夠達到冷氣團等級。

▲今日各地氣溫明顯下降。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，明後天氣溫更低，周四清晨最冷，各地低溫分別為中部13度，北部、東北部14度，南部17度，花東18度，且沿海空曠地區、近山區平地、縱谷地區都會有更低氣溫。

周三後白天雲量較少，降雨區域縮減到東半部有局部雨，各地都可見陽光。

周五是東北季風影響的最後一天，周六起東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，但迎風面水氣增加，北部、東半部雲多降雨機率提高。

▲因水氣較多，今夜3500公尺以上高山有機會下雪。（圖／氣象局）

另外今明兩日中層水氣移入，今日入夜到明日清晨若水氣及溫度配合得宜，3500公尺以上高山可能有降雪機會。