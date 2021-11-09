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今起連3天氣溫繼續跌！這天最冷「剩13°C」　回暖時間點出爐

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到東北季風影響，清晨氣溫較低，平地最低溫出現在新北富貴角的13.8度，預計明、後天氣溫還會更低，周四清晨最冷下探13度，到了周六氣溫逐漸回升，但屆時北部、東半部降雨機率將提高。另外今日入夜到明日清晨在3500公尺以上高山有降雪機會。

▲▼氣象局簡任技正伍婉華11/9氣象說明。（圖／記者陳家豪攝）

▲今日各地天氣轉冷，氣溫降低。（圖／記者陳家豪攝）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，今日各地氣溫明顯下降，各地清晨較冷，中部以北、東北部14到15度，其他地區16到18度，平地最低溫出現在新北富貴角的13.8度。

▲▼氣象局簡任技正伍婉華11/9氣象說明。（圖／記者陳家豪攝）

▲周四清晨將是最冷的時間點。（圖／記者陳家豪攝）

而今日白天各地高溫也明顯下降，北部、東北部18到19度，花東21到23度，中部26度，南部28度。冷空氣持續影響，明後天氣溫更低，周四清晨最冷，各地低溫分別為中部13度，北部、東北部14度，南部17度，花東18度，且沿海空曠地區、近山區平地、縱谷地區都會有更低氣溫。

今日水氣已減少，但中層仍有水氣移入，今明兩日降雨零星，北部、東半部雲多有局部降雨機會，西半部平地可見陽光，周三、四更冷，周四清晨最冷，白天雲量較少，降雨區域縮減到東半部有局部雨，各地都可見陽光。

▲▼氣象局簡任技正伍婉華11/9氣象說明。（圖／記者陳家豪攝）

▲東北季風影響各地沿海風浪較大。（圖／記者陳家豪攝）

周五是東北季風影響的最後一天，周六起東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，但迎風面水氣增加，北部、東半部雲多降雨機率提高。另外今明兩日中層水氣移入，今日入夜到明日清晨若水氣及溫度配合得宜，3500公尺以上高山可能有降雪機會。

氣象專家賴忠瑋在臉書粉專天氣風險貼文中指出，預計周五氣溫會逐漸回升，之後目前還看不到很強的冷空氣南下，周末東北部和東部雲量偏多，其餘西半部天氣都還算穩定，氣溫則是清晨偏涼，但是日夜溫差大，規劃外出行程時還是要多注意溫度變化。

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