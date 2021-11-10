今午後轉乾！最冷時刻將至「各地低溫」出爐　12月偏冷機率高

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到東北季風影響，上午各地氣溫依然偏冷，基隆出現最低溫12.6度，預計今日下半天水氣減少轉乾，明日清晨還會受到輻射冷卻影響，氣溫將會更低，中部以北、東北部下探14度。氣象專家賈新興表示，12月氣溫偏低機率高，不過整個冬季氣溫正常機率較高。

氣象局預報員徐仲毅表示，東北季風影響下，早上各地氣溫偏冷，中部以北、宜蘭15到16度，南部、花東18度，最低溫包括外島金門12.4度、基隆12.6度，北部、宜蘭、花蓮等地整天都偏冷，中南部、台東日夜溫差較大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲合歡山今日下冰霰。（圖／松雪樓提供）

冷空氣高壓南下後方為乾空氣，因此今天下半天水氣減少，天氣逐漸轉乾，要特別注意的是明日清晨受到輻射冷卻影響，將是此波冷空氣影響期間最冷的時間點，中部以北、東北部14度，南部、花東17到18度，近山區、空曠地區可能再更冷1到2度。

今日下半天到明日各地多雲到晴，東半部有零星雨勢，周五開始水氣增加，東半部、北部降雨機率提高，周六北部、中部山區、東半部下雨狀況較為明顯，周日冷空氣結束影響，氣溫會明顯上升。另外雖然溫度條件不佳，但仍不排除3500公尺以上高山有下雪機率。

賈新興在YouTube影片中表示，預估冬春季預估少雨機率高、12月氣溫偏低的機率高，但冬季氣溫正常的機率高。