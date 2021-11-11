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新北「生活中的水土保持」探索　廣邀高中生成為水保達人

▲新北「生活中的水土保持」探索 邀請高中生成為水保達人。（圖／新北市農業局提供）

▲新北「生活中的水土保持」探索，廣邀高中生成為水保達人。（圖／示意圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局將於11月20日於金山萬里地區辦理「生活中的水土保持」探索活動，將邀請50位於新北市就讀高中的青年朋友們，共同探索新北市轄內身邊常見的水保設施及功能，活動也邀請參加學生分享心得，表現優異者有機會獲得智慧運動手錶、無線藍芽耳機、多功能藍牙喇叭、行動電源及新北市青農農產品等豐富獎品。

新北市水土保持教育向下扎根，農業局除針對國小辦理水土保持教育推廣，今年擴大宣導範圍，邀請高中青少年參加「生活中的水土保持」探索活動，透過將新北市水保服務團技師專業的解說並介紹生活常見的水土保持設施，並比較水土保持傳統工法及生態工法的差異。

農業局表示，探索活動範圍以生態工法整治獲得許多工程獎項的金山區磺溪頭清水園區護岸整治工程，希望培養高中生對水土保持更深入的認知，以了解山坡地保育的重要性。

新北市農業局表示，因名額有限，將以設籍於新北市或就讀於新北市學校之高中生為優先，配合108年課綱，農業局也將頒發活動參加證明，供高中同學作為大學甄試多元表現的學習檔案書面審查資料，報名名額超過，將會以抽籤方式選出50位，請新北市的青年朋友們把握機會，報名網址：https://reurl.cc/vgEA0l

▲新北「生活中的水土保持」探索 邀請高中生成為水保達人。（圖／新北市農業局提供）

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