快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

▲陳時中喝酒唱歌又沒戴口罩，45秒影片被網友瘋傳。（圖／翻攝網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

今天網路傳出一則衛福部長陳時中，參與宴會時未佩戴口罩，與多名男女喝酒高歌的影片，讓不少網友質疑，為何未保持社交距離。對此，陳時中10日深夜緊急作出回應。

以下為衛福部陳部長的聲明：

對於今日網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：

一、聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。

二、此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。

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