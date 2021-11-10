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台中3煞虐打男大生！瑪莎拉蒂車主被起底是「彰化食品業富二代」

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名18歲宋姓男大生7日凌晨開車時，不慎擦撞李姓男子所駕駛的瑪莎拉蒂，被李男及車上的張姓、陳姓男子打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在搶救中，目前警方已將3名主嫌、4名助勢者拘提到案。據悉，瑪莎拉蒂車主的兒子、張姓男子被查出家在彰化開食品業，車子登記在媽媽名下。

警方表示，宋男7日凌晨參加教會活動結束，載著同學於台灣大道快車道切換到慢車道時，不慎擦撞到李男駕駛的瑪莎拉蒂，直接被李男攔車嗆聲。李男及張姓、陳姓乘客直接叫宋男下車，隨即徒手暴打，並呼叫朋友到場助陣。

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，張男。（圖／記者白珈陽攝）

▲瑪莎拉蒂車主的兒子，張男。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，李男。（圖／記者白珈陽攝）

▲當晚駕駛瑪莎拉蒂的李男。（圖／記者白珈陽攝）

當下，宋男示意同車友人報警，但李男等人卻恐嚇「你敢報警試試看」，並將宋男拖到一旁壓在地上攻擊，直到警方到場才停手。宋男送醫後顱內出血、顱底骨折，目前仍在搶救中，讓家屬痛哭失聲、難以接受如此情況。

目前警方已將瑪莎拉蒂3煞及助陣的4人拘提到案，並繼續追查是否有其他共犯，全案持續朝組織犯罪方向深入追查。

據《中時新聞網》報導，面對外界質疑為何張男如此年輕就可以駕駛瑪莎拉蒂，起初被查出車主是張男母親，但追查發現張男的家族在彰化開設食品業，是貨真價實的富二代。

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