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乙炔切割、電焊施工要小心　掉落高溫熔融金屬火星易釀成災

▲台南市10月間發生2起乙炔切割、電焊或研磨金屬等動火施工，產生高溫熔融金屬火星，引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市10月間發生2起乙炔切割、電焊或研磨金屬等動火施工，產生高溫熔融金屬火星，引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

乙炔切割、電焊或研磨金屬等動火施工，均會產生高溫熔融金屬火星，當高溫火星掉落於可燃物上，就可能會引起火災，台南市10月中下旬發生2起因乙炔切割或電焊施工不慎所造成火災，且火勢相當猛烈，請施工人員務必小心謹慎。

10月中旬，台南市仁德區發生一起，工廠使用乙炔切割拆除機器，掉落高溫熔融金屬火星於可燃物引起火災，並燒毀鄰近數棟廠房。消防局受理後陸續派遣22個消防分隊前往搶救，並由第五大隊部指揮官前往指揮搶救，到達時火勢相當猛烈，經過將近3個小時滅火搶救，火勢終於撲滅，所幸並無造成人員傷亡。

10月下旬，善化區發生一起興建中淨水廠，使用電焊施工，掉落高溫熔融金屬火星於可燃物引起火災，消防局陸續派遣9個消防分隊前往搶救，並由第四大隊部指揮官前往指揮搶救，到達時火勢相當猛烈，經過將近1個小時滅火搶救，火勢撲滅，並無造成人員傷亡。

▲台南市10月間發生2起乙炔切割、電焊或研磨金屬等動火施工，產生高溫熔融金屬火星，引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，使用乙炔切割、電焊或研磨金屬等動火施工不慎火災，主要是施工處所附近未確實移除淨空可燃物、未確實派人警戒撲滅等疏失所造成，當高溫熔融金屬火星掉落於可燃物上，若無人警戒，及時撲滅掉落之高溫熔融金屬火星，將可能引起火災，建議可採取下列措施來防範動火施工不慎火災。

▲台南市10月間發生2起乙炔切割、電焊或研磨金屬等動火施工，產生高溫熔融金屬火星，引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防建請：1、動火施工處所及其附近，請確實移除淨空可燃物，但如大型機具等不易移除可燃物，建議加蓋防火毯保護。2、動火施工處所及其附近，應準備滅火工具(如消防栓、水桶裝水或滅火器等)，並派人警戒滅火，發現高溫熔融金屬火星掉落時，應立即撲滅。3、動火施工處所如為鐵皮牆壁等密封性不佳之建築物，在動火施工之另一側，仍要移除淨空可燃物、準備滅火工具及派人警戒滅火。4、工廠或工地如需進行較大規模動火施工時，建議工廠或工地暫停作業至動火施工完成。5、動火施工作業期間，建議投保火災險，分散風險。6、廠房與廠房間應保持適當防火間隔，尤其不要建造違章建築，以防範火勢延燒鄰棟建築物。7、除建議移除、淨空可燃物外，對於工地或施工中建築物之垃圾、雜物之處理，亦應於施工動火前加以清理。

市長黃偉哲呼籲廠房建造時請保持適當防火間隔，尤其不要建造違章之連棟建築；動火施工前請確實移除淨空可燃物、準備滅火工具及派人警戒滅火。

消防局李明峯局長提醒營業場所或工廠等應設防火管理人員場所，在增建、改建、修建或室內裝修施工時，應訂定施工中消防防護計畫向當地消防機關申報，並依防護計畫內容執行有關防火管理事項，以防範施工中火災發生。

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